Türkiye sandık başında

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürlüğüne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, evinden çıkmakta güçlük çeken 51 yaşlı ve engelli vatandaşı oy kullanacakları okullara götürdü.

Engelli Koordinasyon Merkezi ekipleri, oy kullanmak isteyen engelli ya da yaşlı vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan rahatlıkla oy kullanabilmelerini sağlamak için engelli taşıma araçlarıyla hizmet verdi. Ekipler, özel araçla evlerinde aldıkları vatandaşlara oy kullanılacak sandığa kadar refakat edip, yeniden evlerine bıraktı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanmak isteyen 51 engelli vatandaşın telefonla Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz Birimi'ne ulaştığını belirterek, belirlenen noktalara engelli taşıma aracıyla giden ekiplerin, yaşlı ve engelli vatandaşların sandıkların kurulduğu okullara götürerek oy kullanmalarını sağladığını kaydetti.

İki çocuk ve bir torun sahibi bedensel engelli Şah İsmali Uçar da (70) oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.



