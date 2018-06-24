Türkiye sandık başında

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, oyunu kullandıktan sonra seyyar sandıkta oy kullanan vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla oylarını kullanacakları Cumhuriyet İlkokulu’na gelen Özaltun, okul binasındaki tüm sandık kurullarını gezerek görevlilere kolaylıklar diledi.

Yaşlı bir kadın seçmenin evine de konuk olan Özaltun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, seyyar sandık uygulamasının ilk defa uygulandığını söyledi.

Bundan önceki seçimlerde, yaşlı teyzelerin, amcaların ve yatalak hastaların sandık başına giderek oy kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Özaltun, "Bu seçimde vatandaşlarımıza ikametlerinde oy kullanma hakkı getirildi. Sandıklar artık bu vatandaşlarımızın ayağına kadar gidiyor. Bu anlamda, bu yasanın çıkmasında desteği veren tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



