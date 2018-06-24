Türkiye sandık başında

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kısmi felçli olduğundan tekerlikli sandalyede bulunan bir kişi, oy vereceği sandığın bulunduğu 3. kata taşındı.

Çubuk'ta oy kullanmak için Yavuz Selim İlkokuluna giden 68 yaşındaki Ayşe Alpan, sandığın bulunduğu 3. kata çıkamadı. Bunun üzerine tekerlekli sandalyesiyle taşınarak çıkarıldı. Asansörün olmadığı okulda, oyunu kullandıktan sonra merdivenleri yine vatandaşların yardımıyla inebildi.

Bir süre önce kısmı felç geçirdiğini ve tedavi gördüğünü anlatan Alpan, "Oy kullanmaya geleceğiz ki devlet millet kazanacak. Allah razı olsun beni üçüncü kata çıkardılar ve böylelikle oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

- Hastaneden oy kullanmak için geldi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören 48 yaşındaki Halil Beşir de arkadaşlarının yardımıyla oy kullanacağı okula geldi. Topuğunun kırıldığını ve hastanede tedavi gördüğünü anlatan Beşir, yürüteçle oy kullanmaya geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye döneceğini söyledi.

Oy kullanmanın önemine işaret eden Beşir, ‘’Vatandaşlık görevimizi yaptık ve gönül rahatlığı ile tedavimize devam edeceğiz.’’ diye konuştu.

Evde tedavi gördüğünü ve kalkacak durumu olmamasına rağmen oyunu kullanmak için komşuların yardımıyla sandık başına geldiğini aktaran 91 yaşındaki Tevfik Arslantaş ise "Allah hayırlısını versin, kazasız belasız seçim dönemini geçirmeyi nasip etsin. Hangisi kazanırsa kazansın hayırlısı olsun. Evden kalkacak durumum yoktu, sadece vatandaşlık görevimi yapmak için geldim. Allah'a şükürler olsun vazifemi yaptım." kullandı.

Öte yandan Abidin Yılmaz ile Süleyman Demirel huzurevlerinin sakinleri de oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Abidin Yılmaz Huzurevi sakinleri Yavuz Selim İlkokulunun zemin katında kendileri için ayrılan sınıfta oylarını kullanırken, Süleyman Demirel Huzurevi sakinleri için ise başvuruları doğrultusunda seyyar sandık tahsis edildi.