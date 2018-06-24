Türkiye sandık başında

NEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Nevşehir'de oy verme işlemi başladı.

Kentte, sandığa gitmek için önceden başvuruda bulunan yürüme engelli seçmen Aşır Yüksel (67), Nevşehir Belediyesi Engelli Taşıma Aracı ile Güzelyurt Mahallesi'ndeki ikametinden alınarak oy kullanacağı okula götürüldü.

Beraberinde eşi Mualla Yüksel (58) ile Damat İbrahim Paşa Ortaokulu'na götürülen Yüksel, kabine girerek oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Aşır Yüksel, 10 yıldır engelli olarak hayatını sürdürdüğünü kendisine sunulan hizmetten dolayı memnun olduğunu belirtti.

Yüksel, "Bu hizmeti sunandan Allah razı olsun. Bu araç olmasa oy kullanmaya gelmeyecektim. Geçtiğimiz günlerde eşim belediyeye başvuruda bulunmuştu, gelip bizi aldılar oy kullanacağım okula getirdiler." dedi.



