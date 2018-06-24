Türkiye sandık başında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı önünde ayağından yaralanan ve 35 ameliyat geçiren gazi Mustafa Zorova (72) oyunu evine getirilen seyyar sandıkta verdi.

Zorova'nın Satıkadın Mahallesi'ndeki evine gelen Kahramankazan Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, gazinin oyunu kullanmasını sağladı.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen seyyar sandık uygulamasından çok memnun olduğunu belirten Zorova, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Zorova, "Seçimlerin vatanımız milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Allah'tan dileğim ülkem ve kendim için sağlık sıhhat ve afiyet vermesidir." dedi.

Zorova, yaralandığı günden bu yana 35 ameliyat geçirdiğini ve tedavisinin halen devam ettiğini ifade ederek, "Tedavimin sona erip ayağa kalkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer ömrüm vefa etmezse de ne yapayım Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun." diye konuştu.

Kahramankazan'da başvuruları değerlendirilen 16 engelli ve yatalak hasta için "seyyar sandık" hizmeti sunuluyor.