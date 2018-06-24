Türkiye sandık başında

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde oy verme işlemi sabahın erken saatinde başladı.
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullanıyor.
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci eşiyle birlikte Seydişehir Yeni Cami Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşiyle birlikte Mahmut Esat Ortaokulu'nda oylarını kullandı.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Tüfekci, ’’Demokrasilerde söz milletindir. Bugün inşallah herkes huzur içinde iradesini ortaya koyar." dedi.