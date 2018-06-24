Türkiye sandık başında

KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde oy verme işlemi sabahın erken saatinde başladı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullanıyor. Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı...