Türkiye sandık başında

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve eşi oy kullandı.

Merkez Atatürk İlkokulu'nda kurulan 1196 Nolu sandıkta oyunu kullanan Bahçeci, okuldaki diğer sandık görevlilerini de ziyaret ederek bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bahçeci, yaptığı açıklamada, sandıktan çıkan sonuca saygı duyacaklarını belirterek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Bahçeci, "Allah hayırlı uğurlu eylesin. Ülkemiz için milletimiz için en güzel sonuçlar olacaktır. Bölgemizde, dünyada ve ülkemiz sınırları içerisinde yaşananlar açısından bu seçim çok çok önemli bir seçimdir. Halkın iradesi her şeyin üstündedir. Tüm vatandaşlarımızın sandıklarında oy kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan, AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Mustafa Kendirli ve eşi de merkez Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullanarak, sonuçların Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



