Türkiye sandık başında

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu kullandı.

Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1243 Nolu sandıkta oyunu kullanan Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu saat itibarıyla herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.

İl genelinde sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Haktankaçmaz, "İnşallah vatandaşlarımızın, ülkemizin geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde bu seçimi de atlatacağız. İl genelinde 10 seyyar sandıkta oy kullanılacak. 100 civarında seçmenimiz seyyar sandıkta oy kullanacak. Toplamda ise 198 bin 396 da seçmenimiz bulunmaktadır." diye konuştu.



