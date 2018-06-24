Türkiye sandık başında

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy kullanma işlemleri başlamadan önce sandık kurulu üyeleri oy kullanılacak merkezlere gelip hazırlıklarını tamamladı. Bazı vatandaşlar ise oy kullanma saati başlamadan önce oy kullanım merkezlerine gelerek oy kullanmak için bekledi.

Saat 08.00'de oy kullanma işlemleri başlarken, vatandaşlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Vatandaşlardan Sadık Avcı, seçimlerin hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.



Avcı, "Allah vatansız koymasın. Önemli olan vatanımız, önemli olan hürriyetimiz." dedi.

