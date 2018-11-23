Türkiye Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Pakistan'ın Peşaver ve Karaçi kentlerinde düzenlenen terör eylemlerini kınayarak Pakistan halkına taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'da bugün Peşaver'in Orakzai bölgesinde bir pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, Karaçi'de Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna yönelik bir saldırıda ise güvenlik görevlilerinin öldüğü büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Karaçi'de düzenlenen silahlı ve el bombalı saldırıda da 2 konsolosluk polisi ile 2 sivil hayatını kaybetti.

