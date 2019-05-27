Türkiye Özbekistan'ın 5'inci ticaret ortağı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Özbekistan'ın toplam dış ticaretindeki payı yüzde 5,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Özbekistan'ın 5. büyük ticaret ortağı oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, yılın ilk 4 ayında yüzde 26,1 artarak 730,6 milyon dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Özbekistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat 347,1 milyon dolar, Türkiye'den ithalatı da 383,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Nisan 2019'da 2 milyar 552,1 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 20,3'lük pay ile Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, 1 milyar 998,8 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 15,9'luk pay ile Rusya ikinci, 1 milyar 54,4 milyon dolarlık dış ticaret ve yüzde 8,4'lük pay ile Kazakistan da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 39,9 artarak 2 milyar 171,8 milyon dolara ulaşmıştı.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov