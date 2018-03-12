ANKARA (AA) - Çubuk Belediyespor Judo Antrenörü Ahmet Koçyiğit, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Okullar Arası Judo Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda sporcularının 1 altın 1 gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 sporcu ile katıldıkları turnuvadan 2 madalya ile döndüklerini, takım olarak Çorum'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Ankara'yı temsil etme hakkı kazandıklarını dile getirdi.

Her turnuvada hedeflerini bir çıta yükselttiklerini dile getiren Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 18 ilden 233 sporcunun katıldığı müsabakada büyük bir başarı elde ettik. İlçemizin altın kızı olarak nam salan Hatice Koçyiğit diğer maçlarda olduğu gibi yine altın madalya alarak şampiyon oldu. Aynı zamanda Hilal Seçkin ise ikinci olarak gümüş madalya aldı. İlçemizin gururu olan sporcular inşallah Çorum'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Ankara'yı ve Çubuk'u temsil etme hakkı kazandılar. Elde ettiğimiz bu başarıyı tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz. Bize verilen desteği bugüne kadar boşa çıkarmadık, inşallah bundan sonra da çıkarmayacağız. Aldığımız madalyalarla ilçemizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da judo takımını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, azimli, çalışkan ve başarılı ilçe gençliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.