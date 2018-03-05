Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:49
Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 13 Mart 2016'da Ankara'da Kızılay Güvenpark'taki otobüs duraklarında bomba yüklü araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 349 kişinin yaralandığı terör saldırısı sanıklarından Müslüm'ün iadesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılması kararını Alman yetkililere iletti.

Alman yetkililere cuma günü iletilen mahkeme kararında Müslüm'ün geçici tutuklanması ve iadesi talebinde bulunuldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslüm, önceki gün Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının düzenlediği mitinge katılarak konuşma yapmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Salih Müslüm hakkında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 26 Şubat'ta görülen davada da yeni bir "kırmızı bülten" talepnamesi düzenlenmesine karar vermişti.

Muhabir: Meltem Bulur


Anahtar Kelimeler:
PYD/PKKSalih MüslümTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim