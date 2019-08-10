Türkiye, Moritanyalı öğrencilerin hayali oldu

NOAKŞOT (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) hataya geçirilen "Uluslararası İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı", Moritanyalı öğrencilerin hayallerini değiştirdi.

TDV'nin burs programı kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde okuma fırsatı bulan 30'a yakın Moritanyalı öğrenci, artık geleceğe daha umutla bakıyor. Öğrenciler, masraflarının karşılanmasıyla da yaz tatilini ailelerinin yanında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Programın tek Moritanyalı kız öğrencisi İman Hamud, AA muhabirine, bir yıldır İstanbul'daki Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gördüğünü söyledi.

Türkiye'ye gidişinin kendisine çok büyük katkıları olduğunu belirten Hamud, "Bu program, sadece benim değil benim gibi birçok gencin hayallerini değiştirdi. Türkiye kültürünü ve Türkçeyi de öğrenme şansım oldu. Türkler çok iyi, çok saygılı ve misafirperver. Orada hiç yabancılık çekmiyorum. Hatta kendi evimde gibiydim. İnşallah gelecekte iyi yerlere gelip, daha sonra buraya dönüp halkıma hizmet etmek istiyorum." dedi.

Baba Yakup Hamud da kızının Türkiye'ye gittikten sonra çevresinde saygınlık kazandığını anlattı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Hamud, "Kızımı binlerce kilometre uzağa, Türkiye'ye gönderiyorum. Gözüm hiç arkada değil. Her şey onların daha iyi bir geleceği olması için. İnşallah gençlerimiz Türkiye'de aldıkları eğitimler sonrası iş sahibi olup, gelip ülkelerine faydalı işler yapacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören Ebubekir Legdav da TDV'nin düzenlediği bursluluk sınavını kazanmasıyla yaşamının tamamen değiştiğini dile getirdi.

İstanbul'da 2 yıldır eğitimini sürdürdüğünü belirten Legdav, şöyle devam etti:

"TDV bana ve Moritanyalı gençlere ümit kapısı oldu. Bundan sonraki hedefim kendimi daha çok geliştirip, bu ümitleri boşa çıkarmamak. TDV hem aylık 150 lira burs veriyor hem de uçak bileti masraflarımı karşılıyor. Tatillerde ülkeme gelip dönebiliyorum. Aldığımız eğitimler de çok iyi. Bu destekler sunulmasaydı belki de okumayacaktım. Bundan önce hiçbir hedefim yoktu."

Programlara talep artıyor

Eski Moritanya Din Hizmetleri Müşaviri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Fatih Mehmet Aydın, ülkedeki görevi döneminde TDV'nin her türlü faaliyetini en iyi şekilde yürütmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Moritanya'daki görevlerinin arasında, öğrenci seçerek Türkiye'ye gönderilmesini sağlamak olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk kez 2015'te Moritanya'dan Türkiye'ye 2 öğrenci gönderdik. O 2 kişiyi buluncaya kadar ev ev dolaşarak insanları ikna etmeye çalıştık. Yeni bir ülkeye gitmeleri konusunda tereddütleri vardı. İşte o 2 kişi diğer öğrencilerin önünü açtı. Dönüşleri güzel olunca talep de arttı. Şimdi ise bu öğrencileri sınav sistemiyle programa alıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli illerinde okutuluyor. İlk yıl ağırlıklı olarak Türkçe, sonrasında imam hatip müfredatı eğitimi veriliyor. Bu öğrenciler 6 ayda Türkçeyi öğrenecek seviyeye ulaşıyor. Şimdi bu gençlerimiz, bu yıl kurban faaliyetleri için Türkiye'den gelen ekiplerimize gönüllü tercümanlık yapıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gurur duyuyoruz."

Aydın, "Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Bu gençler diğer imam hatipli kardeşlerimiz gibi, puan durumuna göre istediği fakültede öğrenci olabiliyor, çalışabiliyor. İlahiyat ve imam hatip liselerine program dahilinde gönderilen öğrencilerimizin bütün iaşe ve ibateleri TDV tarafından karşılanıyor." diye konuştu.