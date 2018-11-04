Türkiye Mekansal Strateji Planı için düğmeye basıldı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve mekansal gelişimin sağlanmasını amaçlayan Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı hazırlanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Bu kapsamda tüm bakanlıklara ve belediyelere gönderilen yazıda, planı oluşturmak için öneri ve değerlendirme talep edildi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı hazırlanacak.

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde hazırlanacak plana ilişkin Bakan Murat Kurum imzasıyla tüm bakanlıklar ile belediyelere yazı gönderildi.

- Sürdürülebilir kalkınma hedefi

Bakan Murat Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekansal strateji ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlama görevinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Bakanlığın sorumluluğunda olan Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı çalışmalarına başladıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye Mekansal Strateji Planının temel amacı, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve mekansal gelişimin sağlanmasıdır. Bu amaçla ülkemizin mekan kalitesinin arzu edilen seviyeye ulaşması, insan odaklı, yaşanabilir ve kimlikli şehirler oluşturulması ilk hedefimizdir. Sürdürülebilir bir çevrenin temini için doğal çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğine uyum gözetilerek, arazi kullanım ve çevre politikalarının birbirine entegrasyonunun sağlanması ise hedeflerimizden bir diğeridir."

Ayrıca ekonomik ve sosyal gelişme için gerekli olan altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin ülke, bölge ve yerel düzeyde sektörel öncelikler gözetilerek kentsel ve kırsal alanları kapsayacak şekilde, kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtılmasına yönelik mekansal stratejilerin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Mekansal planlama pratiğine stratejik planlama yaklaşımı getirilerek uygulama ve izleme süreçlerini geliştireceğiz. Kamu kurumları, mahalli idareler, üniversitelerle işbirliği halinde ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlanacak olan Türkiye Mekansal Strateji Planında değerlendirilmek üzere ilgili bakanlıklara gönderdiğimiz yazıyla görevleri kapsamında mevcut durum, sorun alanları, çözüm önerileri, uzun dönemli sektörel gelişme eğilimleri, potansiyel sektörel hedef ve öngörüler ve bunları gerçekleştirmeye yönelik politika ve stratejiler ile mekana yönelik ve mekanla ilgili stratejik karar ve yatırımlar konusunda öneri ve değerlendirme talebinde bulunduk. Bakanlıklarımızın bunları bir rapor halinde iletmesi bizim için büyük önem taşıyor."

-"Mekansal öngörüler bütüncül olarak ele alınacak"

Bakan Kurum, belediyeler ve il özel idarelere de ülkenin deprem bölgesinde olduğu gerçeği üzerinden hareketle kentsel dönüşüme katkı sağlanmasına ilişkin birer yazı gönderdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm süreçlerine ilişkin öncelikli alanların, bu alanların dönüşümü için yol haritası ve uygulaması süreçlerinin belirlenmesi, kentlerin gelişmesine katkı sağlayacak dönüşüm sürecinde değerlendirilmesi, öngörülen hazine arazilerinin belirlenmesi ve bu çerçevede oluşabilecek talepler sonucu karşılaşılabilecek sorun ve önerilerin Bakanlığımıza iletilmesi gereğini il özel idarelerimiz ve belediyelerimizle paylaştık.

Süreç içerisinde tüm sektörlerin öncelikleri, kalkınma planı, bölge planları, ulusal politika belgeleri ve planlar, sektörel stratejiler birlikte değerlendirilecek ve mekansal öngörüler, afet tehlike ve riskli alanlar da dikkate alınıp, bütüncül olarak ele alınacak."

- Farkındalık ve istişare toplantısı yapılacak

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarın Ankara Hilton Garden Inn Otel'de akademisyenlerle bir araya gelerek, Türkiye Mekansal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare toplantısını gerçekleştirecek.

İki oturum halinde düzenlenecek programda "İstihdam, sanayi ve katma değer dağılımı", "Tarım yenilikçilik ve kalkınma", "Enerji kaynakları", "Doğal afetler ve yer altı kaynakları", "Ekoloji, iklim ve Sürdürülebilirlik", "Ulaşım ve Erişilebilirlik" başlıklarında paneller yapılacak.



