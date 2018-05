Türkiye mazlum Sudanlıların yüzünü güldürüyor

HARTUM(AA) - Türkiye Diyanet Vakfının bölgesindeki yardım çalışmalarına katılan Sudan'ın Beyaz Nil Valisi Abdul Hafız Halife, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Sudan'ın 2,5 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüyle Afrika kıtasının en büyük ülkesi olduğunu belirten Halife, vatanında yardıma muhtaç binlerce kişi bulunduğunu dile getirdi.

Halife, ülkelerinde 15 yıl önce yaşanan iç savaşın izlerinin hala silinemediğini vurgulayarak savaşın özellikle Darfur kenti ve çevresinde büyük bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Müslüman ülkelerden Sudan'ın yeniden ayağa kaldırılması için destek beklediklerini aktaran Halife, "Sudan'ın bazı bölgeleri savaştan büyük ölçüde etkilendi. Burada savaş nedeniyle oluşan tahribatın imarı önem taşıyor. Özellikle değerli madenlerin çıkarılması noktasında Türk yatırımcıların gelmesini talep ediyoruz. Türk iş adamlarının daha fazla yatırım yapabilmeleri için Sudan'ın bu bölgesine davet ediyoruz." dedi.

Halife, Türk kuruluşların ülkede ciddi yardım seferberliği yürüttüğüne dikkati çekerek önceki yıllara göre ülke genelindeki yardım seferberliğinin 10 kat arttığını anlattı.

"Türkiye'nin merhamet eli Sudanlılara uzandı"

Halife, Sudan halkının Türkiye ile köklü ve tarihi bir bağa sahip olduğuna değindi.

İki ülke arasındaki iş birliği ve anlaşmaların artarak devam ettiğine işaret eden Halife, Türk yardım kuruluşlarının da ülke genelinde özellikle ramazan ayının başından itibaren iftar ve yardım kolileriyle Sudan halkına destek olduğunu vurguladı.

Halife, Türkiye'nin şefkat ve merhamet elinin Sudanlılara uzandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'ı önemsiyor ve diyaloğunu sıkı tutuyor. Biz Erdoğan'a karşı büyük bir hürmet gösteriyoruz. Sudan halkı olarak Türkiye halkını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz. Burada bazı farklı devletler de yardım çalışması yürütüyor. Ancak devletler arasında Sudan'a yardım konusunda Türkiye birinci sırada geliyor. Türkiye gerçekten buradaki yardımlarıyla mazlum Sudanlıların yüzünü güldürüyor. Az ya da çok burada yapılan her yardım gerçekten çok anlam kazanıyor. Biz bu yardımların her yıl katlanarak artacağına da inanıyoruz. Sudan olarak biz de Türkiye'ye gücümüzün yettiği her alanda destek vermeye hazırız."

Sudan'da başta Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çok sayıda Türk sivil toplum kuruluşu, iftar sofraları kurarak, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıyor.