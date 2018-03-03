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Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul sonunda Talih Kocabıyık başkan seçildi.Sendika şube başkanlığının bulunduğu Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi Park Termik Sosyal Tesisi'nde...

03 Mart 2018 Cumartesi 20:10
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Genel Kurulu
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ANKARA (AA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi'nde 11. Olağan Genel Kurul sonunda Talih Kocabıyık başkan seçildi.

Sendika şube başkanlığının bulunduğu Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi Park Termik Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen kongrede, göreve getirilen Kocabıyık, delegelere teşekkür etti.

Delegelerin kendilerine güvenip, önemli sorumluluk yüklediğini belirten Kocabıyık, "Bu anlamda verdiğiniz yetki ve sorumluluk çerçevesinde hiçbir işçi kardeşimiz, arkadaşımız mağdur olmayacak. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.



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AnkaraKongreNallıhanOrta Anadolu ŞubesiTalih KocabıyıkTürkiye Maden Işçileri Sendikası
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