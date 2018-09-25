Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya ofisini açtı

ADDİS ABABA

Etiyopya'nın Başkent Addis Ababa’daki ofisini açan Türkiye Maarif Vakfı (TMV), yeni dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarını teslim almanın yanı sıra yeni okullar açmayı hedefliyor.

TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni açılan ofiste hızlı şekilde dil eğitimi merkezinin kurulacağını belirterek, hedeflenen yeni okullar için projeler üretildiğini kaydetti.

“FETÖ ile mücadelemizi hızlandırıyoruz. FETÖ’nün işlediği tüm suçları ve yasal olmayan işleri Etiyopyalı yetkililere anlatmaya çalışıyoruz.” diyen Şahin, FETÖ’ye ait okullardan birinin lisansının iptal edildiğini hatırlattı.

Şahin, “Şu anda nerelerde okul inşa edeceğiz veya hangi yerel okulu satın alacağız bunların tespit ve hazırlığını yapıyoruz. FETÖ’ye ait 6 okulda biri hariç eğitime devam ediliyor. Bunlar da sözde, Almanlara devredildi. Bunları da teslim almak için müracaatlarımızı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve eski Başbakan Hailemariam Desalegn, söz konusu okulların devri için Türkiye'ye söz vermiş ancak Alman vatandaşı FETÖ’cülere yapılan hileli satışın ardından sessiz kalmışlardı.

Alman makamlarının hileli satış sonrası FETÖ'cülere sahip çıkmasının okulların devri önündeki en büyük engel olduğu biliniyor.

Hileli satış sonrası adları "Intellectual Schools" olarak değiştirilen 5 okulu yöneten örgütün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansı ise iptal edilmişti.

Muhabir: Tufan Aktaş