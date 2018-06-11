ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Kızılay Derneğinin 150. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, Türk Kızılay Derneğinin, Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulduğunu, o dönemde savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusuyla görev yaptığını anımsattı.

Türk Kızılayının din, dil, soy ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve en güçlü yardım teşkilatlarından biri olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, Türk milletinin insan odaklı medeniyet anlayışının somutlaşmış halidir. Türk Kızılayının, 150 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülke büyüklüğüne yakışır hizmetleri yerine getireceğine inanıyorum. Kan bağışı, ayni ve nakdi yardımlar ile kurumun güçlü kılınması gerekmektedir. Milletimizin ve yardımsever Eskişehir halkının bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Kızılay’a her türlü yardımlarını ve işbirliğini devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Kızılay Derneğinin 150. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, Eskişehirli hemşehrilerime sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."