Türkiye Kamu-Sen'in asgari geçim endeksi araştırması

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında, şubatta dört kişilik ailenin asgari geçim sınırı 5 bin 458 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezinin şubat ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan şubat fiyatlarına göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 679 lira 96 kuruş olarak hesaplandı.

Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 458 lira 74 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi, bir önceki aya göre yüzde 0,82 artış gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,64 yükselerek 2 bin 58 lira 75 kuruş oldu. Türkiye'de dört kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı şubatta 2 bin 104 lira 60 kuruş olarak hesaplandı.

- "Ülke ekonomisi büyürken, memur maaşı enflasyona yenik düştü"



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, araştırmaya ilişkin açıklamasında, 2018 yılının ilk iki aylık enflasyonunun yüzde 1,76 olduğunu belirterek memur maaşlarına yılın başında yapılan yüzde 4 zamdan yalnızca yüzde 2,24'lük bölümün kaldığını vurguladı.

Dünya Bankasının tahminlerine göre 2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 büyümesinin beklendiğini aktaran Koncuk, şunları kaydetti:

"Bu ayın sonunda geçtiğimiz yıla ilişkin ekonomik büyüme rakamları açıklanacak. Bu oran açıklandığında memur maaşlarındaki reel erime de gerçekçi bir biçimde ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yıla ilişkin Dünya Bankası yüzde 6,7'lik büyüme bekliyor, büyük ihtimalle bu rakam daha yüksek çıkacak. Ne var ki ülkemiz ekonomisi bu denli büyürken, memur maaşları 2017 yılında enflasyona bile yenik düştü."