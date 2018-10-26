Türkiye Kamu-Sen Çankırı Temsilciliğinin açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Kamu-Sen Çankırı Temsilciliği tarafından okullarda Andımız'ın yeniden okutulması amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Kamu-Sen Çankırı Temsilciliği Başkanı İsmail Ayhan, cumhuriyetin ve milli devlet yapısının büyük saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Devletin bu coğrafyadaki varlığının millet olma özelliği ve etrafında kenetlenildiği değerlerin korunmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Ayhan, "Milli Eğitim Bakanlığının, 2009 yılındaki Andımızla ilgili bu savunmasını hiçe sayarak Danıştay'ın kararına itiraz etmesi bizleri ayrıca üzmüştür. Devlette devamlılığın bir gereği olarak Milli Eğitim Bakanlığının 2009'daki görüşlerine uygun davranmasını, itirazından vazgeçerek okullarda Öğrenci Andı'nın yeniden okutulması için gerekli düzenlemeyi yapmasını beklemekte ve istemekteyiz." dedi.

Konuşmanın ardından grup hep birlikte Andımız'ı okudu.