Türkiye İsveç'teki Yemen müzakerelerini yakından takip ediyor

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler, İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında esir değişiminin yanı sıra Taiz'in etrafındaki kuşatılmışlığın ortadan kaldırılması, Hudeyde'nin, Sana Havalimanı'nın açılması ve Merkez Bankasının ortak işletilmesi gibi hususların ele alındığını belirtti.

Yemen konulu istişare toplantıları İsveç'te başladıTürkiye'den Yemen'e insani yardım'Yemenlilerin bir lokma için yalvardıklarını görmek çok üzücü'Türkiye Diyanet Vakfı Yemen için seferber oldu'İnsanlar ağaçları kesip yiyor''Kan ağlayan Yemen için 90 bin camide yardım topluyoruz'Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve BAE'nin katılmasını istiyor

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta Rimbo kasabasında yürütülen Yemen müzakerelerini Türkiye adına takip eden Büyükelçi Eler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Esir değişimi konusunda ilerleme olduğunu kaydeden Eler, ''Esir değişimi anlaşması aslında imzalanmış, nasıl yürürlüğe konacağı konusunda tartışıyorlar. Görüşmelerde ilk planda en somut ilerleme bu. Diğer konularda Taiz'in etrafındaki kuşatılmışlığın ortadan kaldırılması yönünde de bazı ilerlemeler olduğu söyleniyor. Asıl sıcak konular ise Hudeyde'nin, Sana Havalimanı'nın açılması ve Merkez Bankasının ortak işletilmesi gibi hususlar.'' ifadelerini kullandı.

"2,5 yıl aradan sonra görüşmeler başladı"

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin şu aşamada güven artırıcı önlemler üzerinde durduğunu söyleyen Eler, ''Temsilci, bu önlemler konusunda biraz mesafe katedilmesi halinde, siyasi çözümle ilgili tarafların karşılıklı ortak bir noktaya hareket etmelerinde yardımcı olacağını değerlendiriyor. Yemenli taraflar 2,5 senedir ilk kez bir araya geliyor. Bu sürenin ardından Stockholm'de görüşmelerini de önemli bir başarı olarak görmek gerekir." dedi.

nın en büyük insani krizi"

Yemen'de yaşanan insanlık trajedisine değinen Eler, ''Nüfusun yüzde 80'inden fazlası yani yaklaşık 22 milyon kişi Yemen'de insani yardıma muhtaç. 12 milyondan fazla kişinin ciddi açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. 2 milyon kişi de ülke içinde yerlerinden edilmiş durumda. Sivil kayıpların üçte biri de kadın ve çocuklar.'' diye konuştu.

"Türkiye Yemen ve Yemenlilerin yanında"

Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını vurgulayan Eler, şöyle devam etti:

''Yemen bizim tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu, tüm ulusumuzun yakından takip ettiği ve kalbinde hissettiği bir ülke. Dolayısıyla Yemen bizim için herhangi bir ülke değil. Biz bir an önce barış ve huzurun tesis edilmesini istiyoruz. Bana Türkiye'den birçok vatandaşımızdan 'neler yapabiliriz', 'nereye bağışta bulunabiliriz' gibi talepler geliyor. Tabii onları ilgili yerlere yönlendiriyoruz. Bizim milletimizin cömertliğinden dolayı gurur duyuyoruz. Aden'de bizim sürekli bir mevcudiyetimiz var. TİKA koordinatörümüz orada, Kızılay personelimiz orada. Yemen'e insani yardım, teknik yardım, kalkınma yardımı konusunda öncü rol oynuyoruz. Bundan sonra da oynamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de yeni bir yardım kampanyamız gündemde. Biz Türkiye olarak, Yemen ve Yemenlilerin yanında durmaya devam edeceğiz.''

Türkiye'nin siyasi olarak Yemen'deki barış görüşmeleri çabalarına tam destek vermeye devam edeceğini dile getiren Eler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da G20 Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında değindiği 4-5 başlıktan birinin Yemen konusu olduğunu hatırlattı. Eler, kendileri için Yemen'in bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Muhabir: Atila Altuntaş