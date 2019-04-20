Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Birliğimizi bozmaya kalkışanlara izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.