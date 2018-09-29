'Türkiye ile Venezuela arasında tarihi bir dönem yaşıyoruz'

CARACAS (AA) - Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'nın, "Türkiye ile Venezuela arasında şu anda tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bunda, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten bir milat. Çünkü Venezuela, o gece neler olduğunu anlayarak ilk tepki gösteren ve bizim yanımızda yer aldığını açıkça duyuran az sayıdaki ülkelerden biridir." dedi.

Mütevellioğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta, 19 yıl aradan sonra dışişleri bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiği Venezuela ile ivme kazanan ilişkilerde gelinen noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son iki yılda Türkiye'yi 4 kez ziyaret ettiğine değinen Mütevellioğlu, "Türkiye ile Venezuela arasında şu anda tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bunda, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten bir milat. Çünkü Venezuela, o gece neler olduğunu anlayarak ilk tepki gösteren ve bizim yanımızda yer aldığını açıkça duyuran az sayıdaki ülkelerden biridir." diye konuştu.

"Boğazlardan Karayiplere dostluk ve iş birliği köprüsü"

Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Maduro arasındaki yakın iş birliğine ve liderlerin tüm konuları büyük bir olgunlukla ele aldıklarına işaret eden Mütevellioğlu bunun, "İki ülkeyi nasıl daha da yakınlaştırabiliriz?" diye hükümetlere, diplomatlara ve bürokratlara sorumluluk verdiğini ve onları motive ettiğini bildirdi.

Venezuela'daki çalışmaları, "Boğazlardan Karayiplere dostluk ve iş birliği köprüsü" adıyla ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Mütevellioğlu, ülkeler arasındaki ilişkilerin bazen lafta kalabileceğini ancak Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerde sonuç alınmaya başlandığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konulardaki hareketliliğin tüm dünyanın dikkatini çektiğini aktaran Mütevellioğlu, şunları söyledi:

"Geçen yıl 155 milyon dolar civarındaki ticaret hacmi karşısında sadece bu yılın 7 aylık bölümünde 970 milyon dolar rakamına ulaşıldı ve önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolar seviyesi geçilecek. Venezuela'da gittikçe daha çok Türk ürününe marketlerde rastlamak mümkün. Bu da bizi mutlu ediyor."

Mütevellioğlu, sanayiden, turizme, inşaat sektöründen tarıma kadar birçok alanda başarılı olan Türkiye'nin, bu konularda son yıllarda sıkıntılar yaşayan Venezuela için iyi bir ortak ve model olduğunu belirtti.

Venezuela'nın petrol, doğalgaz ve madenlerde dünyadaki en büyük rezervlere sahip olan ülkelerden biri olduğuna değinen Mütevellioğlu, bunun yanı sıra hükümetin tarımda Türkiye'ye büyük fırsatlar sunduğunu anlattı.

Mütevellioğlu, Venezuela'nın Türkiye'nin tarımdaki tecrübelerinden yararlanabileceğini, Türkiye'nin de bu ülkede hayvancılık, tarım ve tarıma dayalı sanayi alanında büyük başarılar elde edilebileceğini kaydetti.

Venezuela'nın turizm potansiyeline ilişkin bilgiler veren Mütevellioğlu, "Venezuela turizmde de çok bakir bir durumda, 3 bin 700 kilometrelik bir sahil şeridi var ve bunun çoğu Karayipler’e açılıyor. Halen yerleşimin olmadığı, sadece uçakla üzerinden geçerken görebileceğiniz doğa harikası adalar var. Türkiye olarak bu sektörde çok büyük projeler geliştirebiliriz." diye konuştu.

"Sanayi, en önemli konulardan biri"

Venezuelalı yetkililer ile sağladıkları her türlü temasta konuşulan en önemli konulardan birinin sanayideki iş birliği ve Türkiye'nin bu ülkeye yönelik yatırımlarının olduğunu aktaran Mütevellioğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu ülkedeki temaslarında da bu hususun gündeme geldiğini ve Venezuela tarafından olumlu tepki aldıklarını belirtti.

Büyükelçi Mütevellioğlu, Türkiye’den ve Venezuela’dan yatırımcıların karşılıklı olarak iki ülkede iş yapmalarının yanı sıra bir araya gelerek üçüncü ülkelerde yatırım yapılmasının da ele alındığını aktardı.

"Türkiye, savunma sanayi alanında da kaliteli ve rekabetçi üretimiyle çok büyük mesafe almış bir ülke. Venezuela bu konuya da çok ilgili ve çalışma yapmak istiyor." ifadelerini kullanan Mütevellioğlu, Türk savunma sanayi şirketlerinin bu ülkede önemli işlere imza atabileceğini dahası Venezuela'nın savunma ürünlerine ihtiyacı olduğunu anlattı.

Mütevellioğlu, Venezuela'da inşaat ve altyapı konularında da Türkler tarafından yapılabilecek çok iş olduğunu kaydetti.

Venezuela'ya ABD ve birçok batı ülkesince yaptırım uygulanmasına da değinen Mütevellioğlu, bu tip yaptırımların halkları hedef aldığını ve Türkiye'nin Venezuela halkını zor durumda bırakan bu yaptırımları desteklemediğini belirtti.

Daha önce Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi olan Şevki Mütevellioğlu, Venezuela'daki görevine 7 ay önce başlamıştı.