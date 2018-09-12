"Türkiye için yeni bir tanıtım stratejisine ihtiyaç var"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizmde gelecek dönem hayata geçirilmesini bekledikleri üç önemli konu bulunduğunu belirterek, "Türkiye için mutlaka yeni bir tanıtım ve pazarlama stratejisine ihtiyaç var. Doğru bir tanıtım ve pazarlama stratejisiyle gidilirse Türkiye'ye yönelik taleplerde de bunun yansıması olarak ciddi bir talep artışı yaşanacaktır." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde çok verimli bir yaz sezonunun geçirildiğine işaret ederek, yıl sonu itibarıyla 40 milyon yabancı turistin ağırlanmış olacağını bildirdi.

Özellikle Kurban Bayramı'nda otellerin yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladığını aktaran Ayık, "Bundan sonraki eylül, ekim ayları ise özellikle okul çağında çocuğu olmayan aileler, orta yaş ve üstü için tam bir fırsat zamanı. Bu aylarda müşterilerin profili de genellikle bu yönde değişiyor. Döviz fiyatlarındaki hareketliliğe karşın iç pazarda uygun fiyatlı oteller bulmak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışına kıyasla iç pazardaki avantajlı fiyatlar nedeniyle dışarıdan gelen talebin devam ettiğini dile getiren Ayık, şunları kaydetti:

"Yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi hala çok iyi. Yurt dışından gelişlerde hareketlilik devam ediyor. Bu hareketin özellikle kıyı bölgeleri açısından ekim, kasım aylarında da devam edeceğini düşünüyoruz. Turizmde 2018 sayısal anlamda rekor yılı olacak. Öyle görünüyor. Turizmde en verimli yıl 2014'tü, bu yıl onun da üzerine çıkılacak. Turizm gelirleri açısından da henüz istediğimiz oranlara ulaşamadık ama gelecek yıl olmasa bile 2020'de arzu ettiğimiz seviyelere yaklaşacağız."

- "Yeni bir tanıtım ve pazarlama stratejisine ihtiyaç var"

TÜROFED Başkanı Ayık, turizmciler olarak yeni dönemden üç önemli beklentileri bulunduğunu söyledi.

"Birincisi Türkiye için mutlaka yeni bir tanıtım ve pazarlama stratejisine ihtiyaç var. Doğru bir tanıtım ve pazarlama stratejisiyle gidilirse Türkiye'ye yönelik taleplerde de bunun yansıması olarak ciddi bir talep artışı yaşanacaktır." diyen Osman Ayık, ikinci olarak bu talep artışını karşılayacak alt yapıya gereksinim duyulduğunu anlattı.

Turizmde mevcut alt yapıların bu doğrultuda revize edilmesi gerektiğine değinen Ayık, üçüncü önemli konunun ise ciddi bir ürün dizaynı ve planlama olduğunu söyledi. Ayık, bölgelere ve turizm türlerine göre yeni bir planlama yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.

- Turizm yatırımcılarına "15 Eylül" uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütülen çalışmayla turizmcilerin ellerini rahatlatmak amacıyla otellerin tahsis süresinin 49 yıllığına uzatıldığını anımsatan Ayık, turizmcilere bu yılın fiyatlarından yararlanabilmeleri için ellerini çabuk tutması önerisinde bulundu.

Tahsislerde başvuru sonrasında üç aylık bir cevap verme süreci bulunduğunu, bu nedenle geç başvuruda bulunan yatırımcı ve işletmecilerin 2019 yılı fiyatlarıyla karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Ayık, şunları kaydetti:

"Tahsis süresini uzatmak isteyen yatırımcı ve işletmecilerin yarından itibaren muhakkak başvurularını yapması lazım. Çünkü üç aylık süreyi dikkate aldığınızda bu başvuruların 15 Eylül'ü geçmemesi gerekiyor. Bu tarih geçtiğinde üç aylık dönemle birlikte 2019 yılı başlamış olur. 2019 fiyatlarıyla ödeme yapmak zorunda kalırlar. Bu da planlamalarının üstünde bir rakama tekabül edebilir."















