İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Emlak Konut olarak 33 projede toplam yaklaşık 12 bin bağımsız bölümün yüzde 25'i olan 3 bin bağımsız bölümle gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyaya katıldıklarını bildirdi.

"Türkiye İçin Kazanç Vakti" sloganıyla gayrimenkul alanında hayata geçirilecek kampanyanın tanıtımı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Gedikli, Emlak Konut olarak 33 projede toplam yaklaşık 12 bin bağımsız bölümün yüzde 25'i olan 3 bin bağımsız bölümle kampanyaya katıldıklarını aktardı.



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de imar affının gerekli bir uygulama olduğunu belirterek, affedilen konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi önerisinde bulundu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise her zor günde Emlak Konut'un başlattığı bir kampanya ile inşaat sektörünün hareketlendiğini ifade ederek, "Bir sıkıntı olduğu takdirde 'birlikten güç doğar' özdeyişiyle birleştik, kenetlendik ve o zorluğu geçtik. Bugüne kadar Türkiye, çok kez ekonomik ve siyasi abluka altına alındı. Ancak bunların hepsini yüzümüzün akıyla atlattık." diye konuştu.

Bu kampanya ile sektördeki durgunluğun aşılacağını belirten Durbakayım, inşaat sektörünün sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalışmasını sürdüreceğini kaydetti.





- "Ekonomimize sağladığımız katma değeri artıracağız"





Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün öncü rolünü hissederek kur ve faiz üzerinden yürütülen spekülatif atağı bir kampanya ile aşmaya niyet ettiklerini söyledi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin de sektörün, son yıllarda farklı nedenlerden kaynaklanan olumlu veya olumsuz her türlü gelişmeye karşı edindiği bilgi, birikim ve deneyim sayesinde oldukça esnek bir yönetim tarzı sergilemeyi başardığını kaydetti.

Yetgin, döviz kurundaki dalgalanmalardan tüm sektörlerin etkilendiğine işaret ederek, "Gayrimenkul sektörü temsilcileri olarak son dönemde yaşanan döviz kuru artışının etkilerine rağmen ülkemize olan sorumluluk bilinciyle daha çok çalışarak ve üreterek ekonomimize sağladığımız katma değeri artıracağız." dedi.





- Emlak Konut GYO projesinde 12 bin bağımsız bölüm





Verilen bilgiye göre, 29 Ağustos-31 Ekim'de geçerli olacak "Türkiye için Kazanç Vakti" kampanyasına birçok şirket çok sayıda projeleriyle dahil olacak. Emlak Konut GYO da kampanyaya 33 projede 12 bin bağımsız bölümle katılacak.

Emlak Konut'un kampanyaya dahil olan projeleri şu şekilde:

"Adım İstanbul, Avangart İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark Bahçekent, Avrupark Hayat, Başkent Emlak Konutları, Büyükyalı İstanbul, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3, İdealist Cadde, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Körfezkent Çarşı, Köy, Kuzey Yakası, Merkez Ankara, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Ofis Karat Bakırköy, Semt Bahçekent, Sofa Loca, Temaşehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları, Yeniköy Konakları."