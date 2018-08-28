"Türkiye İçin Kazanç Vakti"

İSTANBUL (AA) - Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu, Kuzu Grup'un, SeaPearl Ataköy ile konutta dev kampanyaya destek olduğunu belirterek, "31 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında SeaPearl Ataköy'de yüzde 10 indirim avantajı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kalkınması adına her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kuzu, 31 Ekim'e kadar sürecek kampanya kapsamında SeaPearl Ataköy'de yüzde 10 indirim avantajı sunduklarını aktararak, "Türkiye'nin güçlü ekonomisine güvenle yola çıkılan tarihi kampanyaya SeaPearl Ataköy projemizle dahil olduk. Faizlerin 0,98’e çekilmesiyle yatırımcının yüzünü güldürecek kampanya sektörümüzde oldukça hareketlilik yaratacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıkladığı kampanya ile stoklar eriyecek, yatırımcı için fırsat doğacaktır. Ülke ekonomimize değer katacak kampanya ile konut almanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum." bilgisini verdi.