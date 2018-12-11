"Türkiye için daima olumlu düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, 2019 yılında da yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Türkiye için de daima olumlu düşünüyoruz ve olumlu olması için de elimizden geleni yapıyoruz. İyimserlik bizim doğamızda var, iyimserlik olmasa bu kadar iş yapılmaz." dedi.



Sabancı Topluluğu bünyesinde 43 yıldır teknoloji çözümleri üreten Bimsa, hizmet portföyüne kattığı ileri veri analitiği, robotik iş gücü ve siber güvenlik ile birlikte yeni vizyonu, gelişen hizmet ve çözümleri, değişen yönetim yapısı, nitelikli insan kaynağı ve Sabancı Holding’den aldığı güç ile yoluna SabancıDx ismi ile devam edecek.

Sabancı Holding’in "Yeni Neslin Sabancı’sı" felsefesi ile başlattığı dijital dönüşüm sürecinde Bimsa’nın yerine kurulan SabancıDx’in tanıtım toplantısı Sabancı Center'da gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, SabancıDx’in misyonunun, sadece Sabancı Topluluğu’na değil, yarının dünyasında daha güçlü bir Türkiye için kılavuzluk etmek olduğunu söyledi.



"Lider olmak, dönüşüme de liderlik etmeyi gerektirir. SabancıDx ile bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz" diyen Göçmen, SabancıDx’in teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli ürün ve hizmet üretimine katkı sağlayacağını vurguladı.



Göçmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bugünün ve yarınının dünyasında daha güçlü bir toplum olmasının yolu teknolojiye dayalı, katma değerli ürün ve hizmet üretiminden geçiyor. Biz Sabancı Topluluğu olarak, geçmişte Türkiye'nin sanayileşmesinde üstlendiğimiz liderliği, en az sanayi devrimi kadar güçlü olan bu dönüşüm çağında da sürdüreceğiz.

Yeni Neslin Sabancı’sı’ vizyonumuz ışığında, ‘yeni’ ile yetinmeyen, yeniden sonraki yeniyi arayan Sabancı Topluluğu’nun ve Türkiye’nin yarınlara daha güçlü ulaşmasına SabancıDx liderlik edecek. Bu yeni dönemde kendi üretimimiz olan yazılım sayısını kısa zamanda iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda 2019 yılı itibarıyla da yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz."





- "Tek başına teknolojiye yatırım yapmak yetmez"







Mehmet Göçmen, hedeflerinin kültürel transformasyon ile Sabancı’ya değer katmak olduğunu belirterek, teknolojinin, günümüzde kültürel dönüşüm için kullanmaları gereken en güçlü araç olduğunu vurguladı.

Göçmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek başına teknolojiye yatırım yapmak yetmez. Asıl hedef, yeni dünyayla uyumlu iş yapma kültürüne sahip olmaktır. Biz de, Sabancı Topluluğu olarak, bu dönemin ruhuyla uyumlu, yeni teknolojiler ve iş birliklerine odaklı, kültürel dönüşümü merkezine alan bir ekosistem yaratacağız. Bu noktada SabancıDx, Sabancı Topluluğu şirketlerine ileri veri analitiği ve dijital dönüşüm projelerinde liderlik edecek, farklı sektörlerdeki Sabancı şirketleri arası sinerjinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak, yeni iş fırsatlarını hayata geçirecek ve kültürel transformasyon için itici güç olacak."

SabancıDx’in faaliyetlerinin yeni kurulacak olan Dijital Kampüs'ten yönetileceğini bildiren Göçmen, "Ayrıca, her konuda olduğu gibi, bu alanda da üniversite-sanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz. Sabancı Üniversitesi EDU ile İleri Veri Analitiği Akademisi ile başladığımız yolculuk, SabancıDx ile ivme kazanarak devam edecek. Ek olarak, BAV Lab ve MIT Media Lab gibi bu konuda dünyanın en önde gelen merkezlerinden biriyle de yakın çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- "100 trilyon dolarlık ekosisteme giriyoruz"







Sabancı Holding CEO'su Göçmen, SabancıDx’in gelecek 10 yılda dünyada 100 trilyon dolara ulaşması öngörülen dijital ekosisteme girerek sektör spesifik küresel markalar oluşturmasını hedeflediklerini kaydetti.

Göçmen, "Türkiye’nin bugününe olduğu gibi, yarınına da duyduğumuz güçlü güven ve inanç ile yaptığımız bu yatırım ile ülkemizin ve Sabancı Topluluğu’nun yarının dünyasında daha da güçlü ve rekabetçi olmasını sağlayacağız." dedi.





- "Türkiye'de iyi günlerimizin sayısı, kötü günlerimizden çok daha fazla"





Mehmet Göçmen, Sabancı Holding’in dijital dönüşümde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili altyapıyı hazırladığını söyledi.

Türkiye’nin dijital dönüşüm konusunda yeterli potansiyeli bulunduğunu ifade eden Göçmen, "Bunun arkasına performansı ilave edip yüksek performans beklemekten fazla da bir şeyimiz yok. Ben bugün yaşananları çok konjonktürel buluyorum. Türkiye’de iyi günlerimizin sayısının kötü günlerimizden çok daha fazlası olduğunu düşünenlerdenim." diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğine ilişkin iyimser olduklarını ve uzun yıllardır bu iyimserlikle işler yaptıklarını anlatan Göçmen, şunları kaydetti:



"Ben Sergen Yalçın’ın daima potansiyeline bakmışımdır. Eğer performansı da potansiyeli kadar olsaydı Barcelona’da oynardı. Onun Siirt Köy Hizmetleri’nde oynamış olması performansıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla ben de Türkiye’nin her zaman potansiyeline bakıyorum. Ben bu ülkenin coğrafyası, bu ülkenin tarihi, bu ülkenin jeopolitik durumu, jeostratejik konumu, genç nüfusu ve benzer ülkelere göre daha üst seviyedeki eğitim düzeyi…Türkiye’yi İsviçre ile kıyaslarsanız başka bir şey olur. Ama bizi benzer ülkelerle karşılaştırmak daha farklı olur. Tüm bunlara baktığımızda daha iyi eğitilmiş çoğunlukla bir nüfus, çok daha sağlam yönetim kuralları, bütün dünyayla barışık, şeffaf kurumsal yönetimi benimsemiş bunca şirket, canlı bir finansal ortam... Böyle bir ülkede en fazla pozitif olunur zaten... Tabii ki zaman zaman sinirlerimizin bozulduğu, üzüldüğümüz zamanlar oluyor ama o daha çok ümitsizlikten değil, fırsatı kaçırdığımızdan oluyor. Dolayısıyla ben daima işin fırsat tarafının bizim ülkemizde çok daha ağır bastığını ve böyle genç ve dinamik nüfusa da pozitif enerjinin yüklenmesi gerektiğine çok inanıyorum.”



2019 yılında da yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Göçmen, "Türkiye için de daima olumlu düşünüyoruz ve olumlu olması için de elimizden geleni yapıyoruz. İyimserlik bizim doğamızda var. İyimserlik olmasa bu kadar iş yapılmaz." diye konuştu.





- "Şirketlere zaman ve maliyet avantajı sağlayacak"







SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da dijital teknoloji dalgalarını sürekli olarak keşfetme, uygulama ve ölçeklendirme yeteneğini geliştirme gerekliliğine vurgu yaptı.

SabancıDx’in sadece Sabancı için değil, Türkiye için de çok büyük değer oluşturacağını belirten Aydın, "Ülkemiz ve topluluğumuz için daha yüksek değerler üretmek için kurulan SabancıDx ile önemli bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. SabancıDx, yüksek teknolojiye yatırım yaparak Türkiye’de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden birisi olacak. SabancıDx olarak şirketlerin dijital çarpanı olacağız ve onların dijital enerjilerini açığa çıkarmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın, bunun yanı sıra üniversite iş birliği ile ileri veri analitiği hizmetlerini de olgunlaştırıp endüstri tecrübesini üniversite ile harmanlayacaklarını söyledi.



SabancıDx’in sunduğu çözüm ve hizmetlere de değinen Aydın, şöyle devam etti:



"SabancıDx yeni nesil teknolojileriyle şirketlere hem zaman hem de maliyet avantajıyla müşterilerine rekabet avantajı sağlayarak değer katmayı hedefliyor. Türkiye'de dijitalleşmenin geleceğini yazan şirketlerden biri olmayı hedeflerken büyük veri, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik iş gücü, yapay zeka ve blockchain teknolojilerine odaklanıyoruz. Bunların arasında yeni petrolün veri olarak tanımlandığı bugünün iş dünyasında ileri veri analitiği şirketlere sunacağımız önemli bir hizmet alanı olacak."



Aydın, SabancıDx olarak, Catalist programı ile startup'larla özellikle veri analitiği ve endüstriyel loT konularında iş birlikleri yapacaklarını söyledi.





- SabancıDx için Dijital Kampüs





Burak Aydın, SabancıDx’in Sabancı Topluluğu'nun yanı sıra çevresine katma değer sağlayan yönleriyle de ön plana çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Yeni genel merkezimiz tam anlamıyla bir Dijital Kampüs olacak. Garaj kültürüyle donatacağımız bu kampüsümüzde yeni teknolojiler ve iş birlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Sabancı Üniversitesi, BAV Lab ve MIT Media Lab ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemizle ve iş ortaklarımızla beraber endüstri-üniversite harmanlamasını en yukarı taşıyacağız. SabancıDx, tüm bu çalışmalarıyla önümüzdeki 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknoloji alanlarından sağlıyor hale gelecek."

