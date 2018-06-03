KAYSERİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan şeytan ve onun şürekası Türkiye'yi karıştırmak, Türkiye'deki insanların huzurunu bozmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elitaş, seçim çalışmalarını Hacılar ilçesinde katıldığı iftar programı ile devam ettirdi.

Elitaş, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğini ve bu dönemeçte herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz 24 Haziran tarihinde Türkiye için çok önemli bir seçim var. Bu seçim geçmişteki kazandıklarımızı gelecekte tekrar devam ettirmek ya da geçmişte geçmişin karanlık sayfalarına dönmek şeklinde değerlendirmek herhalde yanlış olmaz. Mübarek günlerde aslında tüm müminlerin duasıyla fitnenin fesadın yok olduğu şeytanın uzaklaştığı bir süreç olması gerekiyor. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan şeytan ve onun şürekası Türkiye'yi karıştırmak, Türkiye'deki insanların huzurunu bozmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ben Hacıları biliyorum Hacılar her seferinde AK Parti'ye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 85'in üstünde destek sağlamıştır, inşallah bu senede 24 Haziran tarihinde Hacılar Türkiye'de yine rekor kıracak diye ümit ediyorum."

