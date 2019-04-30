Türkiye helal gıda tecrübesini Mozambik'le paylaşıyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambikli kasap ve kasap adaylarına yönelik "Helal Kesim ve Kasaplık Eğitim Programı" düzenledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, program, başkent Maputo'da, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) ve Mozambik Helal Komisyonu (CHM) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Program kapsamında, kursiyerlere meslek edindirme amacıyla kasaplık, pratik kasaplık eğitimi ve yapılan kesimlerin helal kesim standartlarına uygun hale getirilmesi için teorik ve uygulamalı helal kesim eğitimleri verildi.

Programın sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Mozambikliler için önemli bir ihtiyaç olan kasaplık eğitiminin TİKA tarafından verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Kızıltan, eğitim alan kursiyerlerin öğrendiklerini meslektaşlarıyla paylaşmaları neticesinde bu eğitimlerin önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını belirtti.

İş sağlığı güvenliği, hijyen kuralları ve bu mesleğin İslami ve helal boyutunun teorik olarak anlatıldığı iki günlük eğitimin ardından kursiyerler, Maputo'nun en büyük kesimhanesinde öğrendikleri bilgileri pratik olarak gözlemleme ve uygulama imkanı buldu.

Kesilen hayvanlar Maputo genelindeki hastane, yetimhane ve eğitim kurumlarına dağıtıldı.