SİVAS (AA) - Sivas'ta "Türkiye Güven Huzur-8" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde Emniyet Müdürlüğünce farklı noktalarda ve umuma açık yerlerde uygulama yapıldı.

Denetimlerde 2 bin 961 kişi sorgulandı, araması olan 3 kişi tespit edildi, çeşitli suçlardan 3 kişi göz altına alındı ve 7 kişiye adli ve idari işlem yapılarak 533 lira para cezası uygulandı.

177 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, 1 iş yerine bin 486 lira para cezası kesildi.

Trafik yönünden ise 606 araç kontrol edildi, 24 sürücüye çeşitli suçlardan 16 bin 103 lira para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.