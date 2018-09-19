Türkiye gazilerini el üstünde tutuyor

ANKARA (AA) - Türkiye Kore'de, Kıbrıs'ta, terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan gazilerini unutmuyor. Gazilere borcunu ödemek için bütün imkanları seferber eden devlet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen düzenlemeler ve yürütülen projelerle gazi ve yakınlarına verdiği değeri ortaya koyuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ile eşleri, Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki kahramanlıklarından dolayı TBMM tarafından mareşallik rütbesi ile gazilik unvanı verilmesinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nde idari izinli sayılıyor.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilen gazilere, aylık bağlama, emsal aylık, nakdi tazminat ödemesi, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su indirimi, ek ödeme ile eğitim öğretim yardımı, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti, kira ödemesi, askerlik muafiyeti, mesken vergisi muafiyeti, özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma, devlet memuru yakınlarının atanma taleplerinde kısıtlayıcı hükümlere bakılmaması, öğretmen eşlerine zorunlu çalışma muafiyeti ve yer değiştirme ayrıcalıkları, yaşamak için gereksinimlerini karşılayamayan kişilerin kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri ve huzurevlerinden yararlandırılmaları gibi haklar tanınıyor.

Gazilerin, elektrik ve su tüketiminde indirim, sosyal tesislerden faydalanma, müze ve ören yerlerinden, devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma hakları da bulunuyor.

Muharip gazilere şeref aylığı

Muharip gazilere sağlanan imkanlar arasında da şeref aylığı, ücretsiz seyahat, elektrik ve su indirimi, mesken vergisi muafiyeti, sosyal tesislerden, müze ve ören yerlerinden, devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanma hakkı yer alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının istihdam ve ücretsiz seyahat kart işlemleri de yürütülüyor. Ayrıca 81 il müdürlüğü aracılığıyla evlerinde ziyaret edilen gazilere psiko-sosyal destek veriliyor ve gerçekleştirilen sosyal etkinliklere gazilerin katılımları sağlanıyor.

Bakanlık tarafından bugüne kadar 2 bin 631 gazi ve 5 bin 235 gazi yakını olmak üzere toplam 7 bin 866 gazi ve gazi yakınının istihdamı gerçekleştirildi. Daha önce yapılan atamalarla 10 bin 89 gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı.

Gaziler için hayata geçirilen ücretsiz seyahat hakkı uygulaması doğrultusunda bugüne kadar 49 bin 942 gazi ve 84 bin 412 gazi yakınının adreslerine toplam 134 bin 354 ücretsiz seyahat kartı gönderildi.

Eğitim ve öğretim yardımı

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılacak şekilde yaralanan gazilere ve malul sayılacak şekilde yarası olmayan gazilere de birçok imkan tanınıyor.

Bu kapsamda, malul hale gelen sivil vatandaşlara aylık bağlandı, nakdi tazminat ödendi. Gaziler, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su ücret indirimi gibi haklardan da yararlanıyor.

Gazilerin çocuklarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eğitim ve öğretim yardımı ödeniyor. Ayrıca, aynı Kurum tarafından yılda bir defa olmak üzere gazilerin maluliyet derecelerine göre ek ödeme yapılıyor.

Gazi çocuklarına da Kredi ve Yurtlar Kurumunda öncelik veriliyor.

Muhabir: Merve Yıldızalp