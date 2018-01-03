banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 26-27-28 Aralık'ta talep toplaması yapılan 150 milyon TL'lik yeni kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, yılın ilk kira...

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:05
Türkiye Finans'tan 150 milyon liralık kira sertifikası halka arzı
banner230

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 26-27-28 Aralık'ta talep toplaması yapılan 150 milyon TL'lik yeni kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, yılın ilk kira sertifikası ihracını tamamladı. Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin 26-27-28 Aralık'ta TL bazında ve yurt içi piyasada ihraç ettiği 150 milyon TL tutarlı kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı yüzde 12,50 oldu.

TF Varlık Kiralama AŞ'nin 2 Ocak 2018’de halka arz yöntemiyle ihracını gerçekleştirdiği kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 26-27-28 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ’nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 150 milyon TL nominal değerdeki 175 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin dağıtım işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, şunları kaydetti:

"2017’yi toplam 1,258 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracıyla kapatmış bulunuyoruz. Yıl boyunca yatırımcılardan gelen talepleri karşılamanın kıvancını yaşıyoruz. Bu yoğun ilgi, yatırımcının Türkiye Finans’a olan güveninin bir göstergesidir. Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, 2018'de de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynakları çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Finans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim