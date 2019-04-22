Türkiye Finans, Diyarbakır'da iki okulu boyadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, "Çocuklara Gönül Ver" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ilçesinde bulunan iki ilköğretim okulunun dış cephelerini ve sınıflarını boyadı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans İyilik Kulübü üyeleri, "Çocuklara Gönül Ver" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakırlı çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ilçesinde bulunan iki ilköğretim okulunun dış cepheleri ile sınıflarını, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle boyayan üyeler, çocuklara da kırtasiye gereçleri ve okul çantası hediye etti.

Okul boyama etkinliğine Diyarbakır'da hizmet eden Türkiye Finans şubelerinin müdürleri de katıldı.



Öte yandan Türkiye Finans İyilik Kulübü üyeleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da renkli aktivitelerle kutladı.





- "Çocuklara Gönül Ver" projesi





Geçen yıl "Bir kitap da senden olsun, geleceğimiz umutla dolsun" diyerek yola çıkan Türkiye Finans, "Çocuklara Gönül Ver" projesi kapsamında kampanyanın başlangıcından bu yana 6 ildeki 6 okulda kitaplık kurdu.

Türkiye Finans İyilik Kulübü üyeleri, proje sayesinde geçen yıl ihtiyaç sahibi bine yakın çocuğu 8 binden fazla kitapla buluşturdu.