Dışişleri Bakanlığı, devlet protokolünü yeniledi. Düzenlemeye göre, eski listede 51. sıradaki Diyanet İşleri Başkanı, kuvvet komutanları, bakanlar, orgeneral ve oramirallerin önünde 10. sıraya alındı. Genelkurmay başkanının eskiden olduğu gibi 3. sırada yer aldığı listede, önceden 10. sıradaki kuvvet komutanları 15. sıraya çekildi. Eski listede 11. sıradaki orgeneral ve oramiraller de artık 23. sırada. Tuğgeneral ve tuğamiraller ise listede yok. Yerine STK başkanları Devlet Protokolü’nde 35. sırada yer aldı. Yeni protokol listesi şöyle:



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü

1. TBMM Başkanı

2. Başbakan

3. Genelkurmay Başkanı

4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı

5. Eski Cumhurbaşkanları

6. Anayasa Mahkemesi Başkanı

7. Başbakan Yardımcıları

8. Yargıtay Birinci Başkanı

9. Danıştay Başkanı

10. Diyanet İşleri Başkanı

11. Bakanlar Kurulu üyeleri

12. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jand.)

13. Orgeneraller/Oramiraller

14. YÖK Başkanı

15. TBMM Başkan Vekilleri

16. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları

17. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri

18. TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları

19. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri

20. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları

21. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri

22. TBMM üyeleri

23. Sayıştay Başkanı

24. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

25. Danıştay Başsavcısı

26. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

27. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

28. Anayasa Mahkemesi üyeleri

29. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri

30. Danıştay Başkan Vekilleri

31. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili

32. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili

33. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

34. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

35. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

36. TBMM Genel Sekreteri

37. Başbakanlık Müsteşarı

38. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

39. Ankara Valisi

40. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri

41. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri

42. Ankara Garnizon Komutanı

43. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

44. Korgeneraller/Koramiraller

45. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar

46. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı

47. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı

48. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

49. Merkez Bankası Başkanı

50. Rekabet Kurumu Başkanı

51. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı

52. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

53. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları

54. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları

55. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı



56. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları57. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler58. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler59. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler60. Devlet Personel Başkanı61. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı62. TÜBİTAK Başkanı63. Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları64. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri65. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri66. Merkezde Görevli Valiler67. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri68. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri69. YÖK Genel Sekreteri70. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı71. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü72. Anadolu Ajansı Genel Müdürü73. TRT Genel Müdürü74. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü75. Vakıflar Genel Müdürü76. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü77. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü78. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri79. Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları80. Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları81. Askeri Dernek Başkanları

Taşra (İl,İlçe) Protokol Sıralaması

1. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)

2. TBMM Üyeleri

3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,

4. Belediye Başkanı

5. Cumhuriyet Başsavcısı

6. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı

7. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

8. Üniversite Rektörleri

9. Baro Başkanı

10. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri

11. Genel Müdürler

12. Valilikçe belirlenecek sayıda, Garnizon Komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları

13. Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, (Büyük Şehir Belediyesi olan İllerdeki İlçe Kaymakamları ile İlçe Belediye Başkanları)

14. Hakimler, Savcılar

15. İktidar Partisi İl (İlçe) Başkanı

16. Ana Muhalefet Partisi İl (İlçe) Başkanı

17. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İl (İlçe) Başkanları

18. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri

19. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri

20. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler

21. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri

22. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri

23. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)

24. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri

25. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri

26. Özel banka müdürleri

27. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,

NOT:

1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce yer alırlar.

2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.

3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.

4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il’deki sıraya göre saptanır.