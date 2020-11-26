Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü
12 Eylül Darbesi’nden sonra oluşturulan Devlet Protokolü sıralaması değiştirildi. Atatürk döneminde uygulanan “Reis Protokolü” esasına göre hazırlanan yeni liste
Dışişleri Bakanlığı, devlet protokolünü yeniledi. Düzenlemeye göre, eski listede 51. sıradaki Diyanet İşleri Başkanı, kuvvet komutanları, bakanlar, orgeneral ve oramirallerin önünde 10. sıraya alındı. Genelkurmay başkanının eskiden olduğu gibi 3. sırada yer aldığı listede, önceden 10. sıradaki kuvvet komutanları 15. sıraya çekildi. Eski listede 11. sıradaki orgeneral ve oramiraller de artık 23. sırada. Tuğgeneral ve tuğamiraller ise listede yok. Yerine STK başkanları Devlet Protokolü’nde 35. sırada yer aldı. Yeni protokol listesi şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü
1. TBMM Başkanı
2. Başbakan
3. Genelkurmay Başkanı
4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
5. Eski Cumhurbaşkanları
6. Anayasa Mahkemesi Başkanı
7. Başbakan Yardımcıları
8. Yargıtay Birinci Başkanı
9. Danıştay Başkanı
10. Diyanet İşleri Başkanı
11. Bakanlar Kurulu üyeleri
12. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jand.)
13. Orgeneraller/Oramiraller
14. YÖK Başkanı
15. TBMM Başkan Vekilleri
16. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
17. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
18. TBMM’de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
19. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
20. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
21. TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
22. TBMM üyeleri
23. Sayıştay Başkanı
24. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
25. Danıştay Başsavcısı
26. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
27. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
28. Anayasa Mahkemesi üyeleri
29. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
30. Danıştay Başkan Vekilleri
31. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
32. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
33. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
34. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
35. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
36. TBMM Genel Sekreteri
37. Başbakanlık Müsteşarı
38. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
39. Ankara Valisi
40. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
41. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
42. Ankara Garnizon Komutanı
43. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
44. Korgeneraller/Koramiraller
45. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
46. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
47. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
48. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
49. Merkez Bankası Başkanı
50. Rekabet Kurumu Başkanı
51. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
52. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
53. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
54. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
55. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
57. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
58. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
59. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
60. Devlet Personel Başkanı
61. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
62. TÜBİTAK Başkanı
63. Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
64. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
65. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
66. Merkezde Görevli Valiler
67. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
68. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
69. YÖK Genel Sekreteri
70. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
71. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
72. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
73. TRT Genel Müdürü
74. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
75. Vakıflar Genel Müdürü
76. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
77. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
78. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
79. Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
80. Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
81. Askeri Dernek Başkanları
Taşra (İl,İlçe) Protokol Sıralaması
1. Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri (İlde Vali, İlçede Kaymakam)
2. TBMM Üyeleri
3. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,
4. Belediye Başkanı
5. Cumhuriyet Başsavcısı
6. Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı
7. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
8. Üniversite Rektörleri
9. Baro Başkanı
10. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri
11. Genel Müdürler
12. Valilikçe belirlenecek sayıda, Garnizon Komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları
13. Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, (Büyük Şehir Belediyesi olan İllerdeki İlçe Kaymakamları ile İlçe Belediye Başkanları)
14. Hakimler, Savcılar
15. İktidar Partisi İl (İlçe) Başkanı
16. Ana Muhalefet Partisi İl (İlçe) Başkanı
17. Mecliste Grubu Bulunan Partilerin İl (İlçe) Başkanları
18. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri
19. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri
20. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler
21. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri
22. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri
23. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre)
24. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
25. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri
26. Özel banka müdürleri
27. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,
NOT:
1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce yer alırlar.
2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.
3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.
4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il’deki sıraya göre saptanır.