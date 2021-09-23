Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Dün Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 1,58 üzerinde 1.407,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,30 değer kazancıyla 8,6537'ye yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı