KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bütün dünya katilin kimler olduğunu biliyor, ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor. Türkiye bu işten yüzünün akıyla çıktı. Batıda çıkan en azılı muhalif gazeteler de bile lehimize yazılar çıkıyor." dedi.

Özhaseki, Yahyalı ilçesinde 75 yataklı devlet hastanesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye ya bir temel atma ya da açılış gibi hayırlı işler için geldiklerini söyledi.

İlçe belediyelerinin büyük hizmetleri hayata geçirdiğine dikkati çeken Özhaseki, geçmişte bakanların, başbakanların bin-iki bin metrekarelik parkların açılışına katıldığını anımsattı.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"1994 yılı öncesinde bu memlekette ideolojik, sapkın, takıntılı bir belediyecilik anlayışı vardı. Gelen herkesin kafasında bir ideoloji var, oraya hizmet etmek ister. Kendi adamlarını doldurur, onlar işe bile gelmez. 'Bankamatik memur' denilirdi, sadece gider maaşını alır, işe filan gelmez. Hizmet hak getire, bütün bunları biz gördük. O günlerde İstanbul'da, Ankara'da su akmazdı, çöp dağları oluşurdu. Biz göreve geldiğimizde Kayseri'de de manzara şöyleydi, 50'den fazla mahalle gecekonduydu, altyapı yok, bir metre kanal yok, kurtarılmış mahalleler vardı. Şehrin bir yanı sağ mafyanın, bir tarafı da sol mafyanın elindeydi. Belediye ihaleleri bunlardan sorulurdu. Böyle bir ortamda iş başına geldik. Allah'a şükür hizmet belediyeciliği nedir gösterdik millete. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan, mazeret üretmeden biz hizmet edeceğiz dedik, belediyecilik budur."

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gönül Belediyeciliği" projesine değinerek, belediyecilikte yeni bir çığır açtıklarını dile getirdi.

Gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yapan Özhaseki, "Her türlü hizmeti yapabilirsiniz ancak oradaki vatandaşımızın gönlünü kazanamıyorsanız, yüzünüz gülmüyorsa, vatandaş bir derde düştüğünde kapınızı açıp elinizden geleni yapmıyorsanız, 'banane sizin belediyeciliğinizden' diyor. İş yapılacak, gayret edilecek ama vatandaşlarımızla birlikte kol kola girerek, onların da rızasını alarak, fikrini alarak hareket edilecek. Önümüzdeki yeni dönemde buna daha çok dikkat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bükemedikleri bileği öptüler"

Avrupa ülkelerinin seçim döneminde Türkiye'ye karşı takındığı tavrı ve siyasilerin bazı ülkelere alınmamasını anımsatan Özhaseki, şimdi geri adım atıldığını söyledi.

Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bükemedikleri bileği öptüler. Bu sizin sayenizde oldu. Siz oyunu gördünüz, yeniden bu milletin evladına, o dimdik duran, gecesi gündüzü olmayan lidere destek verdiniz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkan yaptınız, Allah sizden razı olsun. Siz bütün oyunları bozdunuz. Şimdi hepsi geliyorlar mı geliyor, davet ediyorlar mı ediyorlar. Ortadoğu'da oynanan oyunlar karşısında Türkiye'nin en büyük aktör olduğunu, oyun kurucu olduğunu dünya kabul etti mi etti. Merkel, Putin, Fransa'nın Devlet Başkanı Türkiye'ye gelip dörtlü zirve yaptılar."

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Özhaseki, Kaşıkçı'nın Kayserili bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti.

Özhaseki, cinayetin amacının Türkiye'nin başına çorap örmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı demokrat bir adam, mümin kimlikli bir adam. Konuşmalarını dinledim, öyle birisi. İstiyor ki Arap coğrafyasında bu krallıklar filan monarşi olmasın. İnsanlar hür iradeyle başlarına geleni seçsinler. İslami kimliklerini korusunlar, dinlerini yaşasınlar ama en azından artık vahşi düzen bitsin. Dili döndüğünce konuşuyor, yazıyor. Böyle bir insana tahammül edemediler, büyük bir oyun oynadılar.

Türkiye'yi de güvensiz ülke imajına sokmak istediler. Ortadoğu'daki gariban ülkeler sınıfına sokacaklar bizi. Ekonomik baskılara ilaveten şirketlerden Türkiye'den çıkmalarını isteyecekler. Döviz, dolar yine fırlayacak, 10 liraya çıkacak. Turizm baltalanacak. Bütün tezgah bu. Allah oyun kurucuların en büyüğü. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar, rezil oldular. Bütün dünya katilin kimler olduğunu biliyor, ne yapmak istediklerini çok iyi biliyor. Türkiye bu işten yüzünün akıyla çıktı. Batıda çıkan en azılı muhalif gazeteler de bile lehimize yazılar çıkıyor. CIA Başkanı bile geldi, kendine gerçekler anlatıldı, sesler dinletildi, ürpererek dehşet içinde ayrıldı buradan. Herkes Türkiye'nin başarısını takdir etti, takdir etmeyen bir taraf var, bizim ana muhalefet. Bütün dünya bir tarafta bizim ana muhalefet bir tarafta."

Ana muhalefeti artık takip etmediğini dile getiren Özhaseki, "Öyle ciddiye alınmaz bir adam haline geldi ki ne derse desin kimsenin umurunda değil. Elinde hangi paçavrayı sallarsa sallasın belge hükmünde değil. İlk belgeyi benim için sallamıştı hatırlarsanız, sonra ne oldu davalar görüldü, haklılığımız ortaya çıktı. Aldığımız paralarla sucuk dağıttık, helali hoş olsun. Siz Atatürk'ün partisinin devamı olan partinin genel başkanıyım diyorsanız biraz ciddiyetiniz olacak, söylediğiniz doğru olacak. Yarın insanların yüzüne bakacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.