Türkiye Bocce Erkekler Şampiyonası tamamlandı
ANKARA (AA) - Türkiye Bocce (Raffa) Erkekler Şampiyonası Kahramankazan’da sona erdi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda yapılan şampiyonaya çeşitli illerden 89 takım, 150 sporcu katıldı. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF)...
ANKARA (AA) - Türkiye Bocce (Raffa) Erkekler Şampiyonası Kahramankazan’da sona erdi
Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda yapılan şampiyonaya çeşitli illerden 89 takım, 150 sporcu katıldı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2019-2020 faaliyet programında yer alan şampiyonaya katılan sporcular bütün kategorilerde çiftler halinde yarıştı.
Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerindeki mücadeleler 45 dakika ve 12 sayı üzerinden yapıldı. Genç Erkekler kategorisinde başlayan şampiyona, Büyük Erkekler kategorisindeki mücadelelerle sona erdi.
Şampiyonada dereceye giren sporcuların ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal ve TBBDF As Başkanı Faik Kapsız verdi.
Dereceye giren sporcular şöyle:
Genç Erkekler
2. Yiğit Akay – Arda Erçetin (İzmir)
3. Rıdvan Kırmızıçolak – Mesut Duruk (Mersin)
3. Enes Özek – Hakan Anşın (Mersin)
Büyük Erkekler
1. Onur Akman - İsmet Rasul (Ankara)
2. Mehmet Karataş - Caner Makara (Istanbul)
3. Hüseyin Tükenmez (İzmir) - Erdal Kantemir (Kırıkkale)
3. Musa Sarıçam - Oğuzhan Turan (Ankara)
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