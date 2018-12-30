Türkiye Bocce Erkekler Şampiyonası

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde yapılan Türkiye Bocce Erkekler (Raffa) Şampiyonası'nda Büyük Erkeklerde Ankara Sital GSK adına yarışan Umut Güngör, Genç Erkeklerde Kahramankazan Belediyespor'dan Cem Şimşek, kategorilerinde şampiyon oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Büyük Erkekler müsabakalarıyla devam edildi. Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 3 gün süren şampiyonada çeşitli illerden 87 sporcu ter döktü.

Dereceye giren sporcuların madalyalarını TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen verdi.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine konuşan TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, 2018 yılının Türk boccesi açısından altın bir yıl olduğunu ve çıtayı çok yükselttiklerini söyledi.

Türkmen, şöyle devam etti:

"Türkiye bocce kadınlar ve erkekler şampiyonalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bu şampiyonalar bizim için özel bir öneme sahip. Yakın takvim içerisinde Arjantin'de bir dünya şampiyonası olacak. Onun öncesinde aday milli takımda yer alacak kadroları belirlemek açısından bu şampiyonalara büyük bir önem veriyorduk. İnşallah Arjantin'de yapılacak dünya şampiyonası için güçlü bir ekip belirleyerek orada da tekrar kürsüde yer almayı arzu ediyoruz."