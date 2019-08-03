Türkiye, BMGK'de YPG/PKK'nın 'meşrulaştırılmaması' çağrısı yaptı

NEW YORK (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş,''Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018'de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal, şiddet ve cinsel şiddet olaylarını belgeleyen "'Silahlı Çatışmar ve Çocuklar'' raporunu görüştü.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, konseyde yaptığı konuşmada, rapordaki bulguların son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Suriye'deki krizden en fazla çocukların etkilendiğine ve rejimin yanı sıra terör örgütü PKK'nın suriye kolu PYD/YPG' nin çocuklara yönelik ihlallerinin raporda belgelendiğine dikkati çeken Denktaş, şunları söyledi:

''PYD/YPG hiç şüphesiz Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ, El-Kaide, El-Nusra ve diğer terör örgütleriyle aynı taktikleri kullanıyor, bu gruplardan farklı tutulmaması ve en az bu guruplar kadar kınanması gerekiyor. Genel Sekreter'in son raporu, PKK'nın elindeki ve kontrol ettiği alanlardaki çocuklara uyguladığı korkunç muameleleri gözler önüne seriyor. ''

Raporda Suriye'de en fazla çocuğun YPG tarafından alıkonularak özgürlüğünden mahrum bırakıldığının belirtildiğini söyleyen Denktaş, Türkiye'nin tahminlere göre ise PKK'nın çoğu Kürt 700 çocuğu kaçırdığını ifade etti.

Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır. Biz, işte bu nedenle BM'nin, INTERPOL tarafından kırmızı bültenlenle aranan ve General Mazloum Abdi olarak bilinen PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile eylem planı imzalamasını kınadık. Aradan cımbızla seçip çıkarmak bir seçenek olamaz. PYD/YPG/PKK elinde 40 binden fazla kişinin kanının olduğu bir terör örgütüdür ve bir terör örgütü muamelesi görmelidir, varlığı ve eylemleri hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.''

AA muhabirinin geçen hafta ulaştığı BM Genel Sekreterinin ''Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar'' raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de okulları mühimmat deposu olarak kullandığı, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Raporda devletler ve uluslararası koalisyonlara atfedilen ihlallerin sayısında ''alarm veren'' artış gözlemlendiği, savaş ve çatışma ortamlarında ölen ve sakat kalan çocukların sayısının rekor seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Rapora göre Suriye, 225 saldırı ile okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer aldı, saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirdi, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi.

DEAŞ, ülkedeki diğer silahlı gruplar ile DEAŞ karşıtı koalisyon da okul ve hastaneleri hedef aldı.

YPG/PKK okulları mühimmat deposu olarak kullandı

24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye'de YPG/PKK da 14 okulu mühimmat deposu olarak kullandı.

Suriye'de geçen yıl en fazla çocuk savaşçı ise SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı, Suriye'de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313'ü örgüt bünyesinde yer aldı.

SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40'ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20'sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise çatışmalarda yer aldığı tespit edildi. El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam 187 çocuğu, Özgür Suriye Ordusu ise 170 çocuğu savaşçı olarak kullandı.