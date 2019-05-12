NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından farklı kategorilerde düzenlenen ve dün Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde başlayan yarışlar, bugün de Göreme beldesinde devam etti.
Sporcular, Göreme belde merkezindeki başlangıç noktasından birer ve ikişerli grup halinde çıkış yaparak, Güllüdere, Zemi Vadisi üzerinden yeniden belde merkezine giriş yapıp varış noktasına ulaşmaya çalıştı.
Yarışa katılan 58'i kadın 155 sporcu, beldenin dar sokakları, trafiğe açık alanlar ve inişli çıkışlı vadilerde kendilerine verilen harita ve pusula ile yön bulmaya çalıştı.
Yarış sonunda güzergahı en hızlı bitiren sporculara ödülleri takdim edildi.
Dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:
- Erkekler 16 yaş kategorisi
Gökhan Kahvecioğlu - Doğa GSK
Turgut Köse - Kastamonu GSM
Mustafa Berk Demirtaş - Pusat SK
- Erkekler 18 yaş kategorisi
Burak Bayındır - Kanyon GDSK
Cemal Gül - Bozüyük 4 Eylül SK
Furkan İsen - Bolu BSK
- Erkekler 20 yaş kategorisi
Emre Çetinkaya - Yakamoz GSK
Atakan Ülker - NEO DSK
Muhammed Vehbi Kara - Pusat SK
- Erkekler 21 yaş kategorisi
Can Hüseyin Sapul - NEO DSK
Ferhat Alyılmaz - Doruk Dağcılık DSK
Abdulkadir Köseoğlu - NEO DSK
- Erkekler 40 yaş
Murat Türker Nazlıaka - Ankara Orienteering SK AOSK
Mehmet Sırım Ünal - İstanbul Orienteering SK İOG
Cevdet Alyılmaz - Doruk Dağcılık DSK
- Kadınlar 18 yaş
Elif Sena Uygun - Bucak Bld. Oğuzhan DS GSK
Sıla Dursun - Bursa Hedef GDSK
Ceren Özeler - Bursa Hedef GDSK
- Kadınlar 20 yaş
Elif Özkaya - Kastamonu GSM
Serdem Merve Ateş - NEO DSK
Meryem Sena Yurtsever - Van B.B. GSK
- Kadınlar 21 yaş
Gülşah Bircan Akpınar- Doruk Dağcılık DSK
Nermin Fenmen - Ankara GSM
Hilal Oruç - İnegöl Oryantiring GSK