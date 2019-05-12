



NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gerçekleştirilen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından farklı kategorilerde düzenlenen ve dün Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde başlayan yarışlar, bugün de Göreme beldesinde devam etti.

Sporcular, Göreme belde merkezindeki başlangıç noktasından birer ve ikişerli grup halinde çıkış yaparak, Güllüdere, Zemi Vadisi üzerinden yeniden belde merkezine giriş yapıp varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Yarışa katılan 58'i kadın 155 sporcu, beldenin dar sokakları, trafiğe açık alanlar ve inişli çıkışlı vadilerde kendilerine verilen harita ve pusula ile yön bulmaya çalıştı.

Yarış sonunda güzergahı en hızlı bitiren sporculara ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:

- Erkekler 16 yaş kategorisi

Gökhan Kahvecioğlu - Doğa GSK

Turgut Köse - Kastamonu GSM

Mustafa Berk Demirtaş - Pusat SK





- Erkekler 18 yaş kategorisi

Burak Bayındır - Kanyon GDSK

Cemal Gül - Bozüyük 4 Eylül SK

Furkan İsen - Bolu BSK





- Erkekler 20 yaş kategorisi

Emre Çetinkaya - Yakamoz GSK

Atakan Ülker - NEO DSK

Muhammed Vehbi Kara - Pusat SK





- Erkekler 21 yaş kategorisi

Can Hüseyin Sapul - NEO DSK

Ferhat Alyılmaz - Doruk Dağcılık DSK

Abdulkadir Köseoğlu - NEO DSK





- Erkekler 40 yaş

Murat Türker Nazlıaka - Ankara Orienteering SK AOSK

Mehmet Sırım Ünal - İstanbul Orienteering SK İOG

Cevdet Alyılmaz - Doruk Dağcılık DSK





- Kadınlar 18 yaş

Elif Sena Uygun - Bucak Bld. Oğuzhan DS GSK

Sıla Dursun - Bursa Hedef GDSK

Ceren Özeler - Bursa Hedef GDSK





- Kadınlar 20 yaş

Elif Özkaya - Kastamonu GSM

Serdem Merve Ateş - NEO DSK

Meryem Sena Yurtsever - Van B.B. GSK





- Kadınlar 21 yaş

Gülşah Bircan Akpınar- Doruk Dağcılık DSK

Nermin Fenmen - Ankara GSM

Hilal Oruç - İnegöl Oryantiring GSK

