Türkiye Belçika'daki saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Belçika'nın Liege kentinde yapılan ve iki polis ile bir sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakalığından yapılan açıklamada, "Belçika’nın Liege şehrinde meydana gelen ve iki polis memuru ile bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Belçika halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Belçika’nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde yer alan ve Almanya sınırı yakınlarındaki bir sanayi merkezi olan Liege kentinde sabah saatlerinde şehir merkezindeki bir saldırgan, yoldan geçen iki polis memuruna ateş açmış, bu sırada iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetmişti.





