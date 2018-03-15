Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Toplantısı

BAKÜ/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki (Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran) iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, dörtlü mekanizma toplantısının ilkinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Halklarımız arasında da samimi diyalog var. Bu üç ülkeyle de ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz önemli projeler var." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkelerin toprak ve sınır bütünlüğünü desteklediğini belirterek herkesin buna saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Dört ülkenin de içinde bulunduğu coğrafya ve ötesinin çok sayıda fırsatı barındırdığına işaret eden Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hem ticaret hem yatırım hem de halklarımız arasındaki temaslar için ulaşım ağlarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki bu konuda önemli projeler de var." dedi.

Ulaşım ağlarının güçlendirilmesiyle ticaret hacmi ve turist sayısının artacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantının gelecek için adeta bir yol haritası oluşturduğunu görüyoruz ve Bakü Deklarasyonu da bunu söylüyor. Çok sevdiğim üç arkadaşım ve kardeşim ile bu formatta da iş birliğimizin devam edecek olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ev sahipliği için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'a teşekkür etti.



