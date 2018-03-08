NİĞDE (AA) - Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de "Türkiye-Afganistan Dostluk Gecesi" düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afganistan arasındaki yakın ilişkilerin temelinin 1 Mart 1921'de imzalanan ittifak anlaşmasıyla atıldığını söyledi.

Afganistan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ikinci devlet ve Türkiye Büyükelçiliğinin de Kabil'de açılan ilk diplomatik temsilcilik olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ancak iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bu tarihten çok daha önce başlamıştır. Özellikle millet olarak çok zor günler yaşadığımız, adeta bir varoluş mücadelesi verdiğimiz ve birkaç tanesi hariç tüm dünyadaki ülkelerin üzerimize geldiği Kurtuluş Savaşı günlerine baktığımızda elleri öpülesi Afgan anneler, değerli eşyalarını bozdurup bize gönderiyor, destek olmaya çabalıyordu. Tüm dünyada eşine, benzerine bir daha rastlanması mümkün olmayan Kurtuluş Savaşı destanımız esnasında cephede savaşan Kara Fatmalar, Nene Hatunlar gibi Afganistan'da da en kıymetli eşyalarını satarak bize destek olmak isteyen isimsiz kadın kahramanlar vardı."

Vali Şimşek, Afganistan ile ilişkilere her zaman önem verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Afganistan, her tarihte Türk kardeşlerine kendi imkanları çerçevesinde desteklerini, gayretlerini göstermiştir. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak, Afganistan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Gelenek ve kültürleri birbirine yakın olan her iki ülke halkının kaynaşması bizler için önemli. Özellikle, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören Afgan kardeşlerimiz var. Bu öğrenci kardeşlerimizden bazıları eğitimlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine giderken, birçoğu ise ülkemizde kalmayı tercih ediyor. Bu da bizlere, kültürümüzün ne kadar yakın olduğunun, bu nedenle Türkiye'de yabancılık çekmediklerinin bir kanıtıdır."

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can da geceyi düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti.

Afganistan ve Türkiye ilişkilerinin 100 yılı aşkın süredir devam ettiğini aktaran Sayed Can, Afganistan'ın savaş ve çatışmalardan dolayı Türkiye gibi gelişmişliği yakalayamadığını söyledi.

Sayed Can, Afganistan'ın geçen 30-40 yılda savaşlarla mücadele ettiğini ve ülkesini geliştirmek için binlerce şehit verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ne kadar da terör bazı ülkeler tarafından desteklense de Afganistan'ın gücü bunları yenmeye yeter ve yeni neslin gelişmesine her zaman çaba sarf eder. Şimdi Afganistan'dan binlerce öğrenci, yurt dışında eğitim almaktadır. Afganistan demokratik kurumları geçen yıllara göre daha gelişmiş ve daha da gelişecektir. Afganistan, yapılan anayasası ve seçimlerle dünyada demokratik bir ülke olarak yerini almak için çabalıyor. Afganistan coğrafi konumu itibariyle çok önemli olduğu için terör örgütleri Afganistan'ın gelişmesine engel olmaya çalışıyor. Maalesef dinde yanlış anlamalar ve dinden yanlış anlamlar çıkartanlar Afganistan halkını hala öldürmektedirler."

Programın sonunda, Afgan öğrenciler, yöresel kıyafetlerle şarkılar seslendirdi ve dans gösterisi yaptı. Daha sonra programa katılanlara Afgan pilavı ikram edildi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar ile çok sayıda davetli katıldı.