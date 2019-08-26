Türkiye 7 yaşındaki Salim için seferber oldu

Nevşehirli 7 yaşındaki lösemi hastası Salim Denizhan için kök hücre kampanyası başlatıldı. Minik Salim’in yeniden sağlığına kavuşabilmesi için kan vermek isteyenler Kızılay Kan Merkezine başvurabilecek.

7 yaşındaki lösemi hastası Salim Denizhan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Minik Salim’in tıpkı yaşıtları gibi sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için gerekli kök hücrenin bulunması amacıyla Nevşehir’de kampanya başlatıldı. Kan bağışında bulunarak kampanyaya katılmak isteyenler, Ticaret Borsası karşısında bulunan Kızılay Kan Merkezine başvurabilecekler. Nevşehir’de bugüne kadar 280 kişinin kampanyaya katıldığı öğrenilirken, minik Salim’in anneannesi Resmiye Ağaçdelen gözyaşları içinde yardım istedi.

Kampanyaya destek için Kızılay Kan Merkezine gelen vatandaşları karşılayarak teşekkür eden Resmiye Ağaçdelen, “Herkesten Allah razı olsun. Duygulandım. Hiçbir şey söyleyemiyorum. İnşallah aradığımız kan, doner biran önce bulunur. Ne olur gelin kan verin. Çocuğumuzu kurtaralım. Böyle ilgiyi, desteği beklemiyorduk. Ama çok duyarlı insanlarımız var. Herkes akın akın geliyor. Daha da gelseler iyi olur. Türkiye’nin her yerinde bu kampanya başlatıldı. Ne olur gelin kan verin, bugün bize, yarın size. Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin, herkes kan versin” diye konuştu.