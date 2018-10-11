"Türkçe'nin Şairi Şehriyar" paneli

ANKARA (AA) - Çağdaş edebiyatın önemli temsilcilerinden, "Haydar Baba'ya Selam" şiiriyle tanınan İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar, vefatının 30. yılında panelle anıldı.

"Türkçe'nin Şairi Şehriyar" konulu panel, Ankara Üniversitesinde, İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tarafından düzenlendi.

Panelde konuşan Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Temizel, Şehriyar'ın yüzyılın ortak bir hazinesi olduğunu ve Türkçe ile Farsça arasındaki ana köprülerden birini oluşturduğunu aktardı.

Temizel, Şehriyar'ın kendi yaşadığı coğrafyada kalmayıp dünya tarafından da benimsenen edebi bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Şehriyar'ı tanımak aslında kendimizi, medeniyetimizi, ortak kültür ve edebiyatımızı tanımak demektir." dedi.

Tahran Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehri Bagheri, Şehriyar'ın, modern İran edebiyatının en meşhur şairi olduğunu vurgulayarak, "Klasik ve modern şairler Şehriyar'ı usta olarak görüyor. Sözleri sadece edebiyatçılar arasında değil toplumun bütün kesimlerinde ilgi görmektedir. Şehriyar İran'la sınırlı bir şair değildir, Türkçe konuşan bütün bölgelerde okunuyor ve şiirleri üzerine nazireler yazılıyor." ifadesini kullandı.

- Türkiye'yi Azerbaycan ve Orta Asya ile buluşturan şair

Kırıkkale Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu da büyük bir bilgi birikimine sahip Şehriyar'ın Türkiye'yi Azerbaycan ve Orta Asya ile buluşturan şair olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Şiir aşkın dilidir ama izahı çoktur demiştir. Onun şiirleri arasında Türkiye'den de bazı şairler yer almaktadır. Türkiye’den ve Türklerden övgüyle söz etmiştir. Tarihi, coğrafi ve ulusal beraberlikleri ciddiyetle koruyup yaşatmıştır. Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı'dan da şiirlerinde bahsetmektedir. " diye konuştu.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç da Şehriyar'ın ömrü boyunca "hüzün içinde bir aşık" olarak yaşadığına değindi.

Şehriyar'ın dünya şiirini tanıdığına vurgu yapan Kırlangıç, "Türkçe'nin farklı yörelerdeki seslerini bir araya getirmiş. Türkçe'ye yönelmesi annesinin etkisi ve ikazıyla olmuştur. Klasik bir şair olmasına rağmen yeniliğe de açık bir şairdir. " ifadesini kullandı.

Nahçıvan Devlet Üniversitesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nezaket İsmailova ise Şehriyar'ın şiirlerinde hayati gerçeklik bulunduğunu belirterek, zulme karşı dik duruş sergilediğini söyledi.

- Muhammed Hüseyin Şehriyar

Azerbaycan'da 1906'da dünyaya gelen Şehriyar, 18 Eylül 1988'de hayatını kaybetti. Gazel, kaside, mesnevi ve diğer şiir türlerini ustalıkla kullandığı ve her türlü güncel konularda şiir yazdığı belirtilen Şehriyar'ın dört ciltlik divanının son cildi Türkçeden oluşuyor.



