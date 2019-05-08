Turkcell'in milli e-postası AFAD ile yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in hizmete sunduğu yerli ve milli e-posta, kamu kurumlarından ilk kez 7 bin kullanıcısı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) hayata geçirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yerli dijital servisler, arama motoru ve veri merkezlerinin ardından şimdi de yerli ve milli e-posta sistemini hizmete sundu. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve korunması misyonu doğrultusunda kamu kurumları da yerli e-posta hizmetini kullanmaya başlayacak.

Bu kapsamda Turkcell'in geliştirdiği e-posta servisini ilk olarak bünyesinde başlatan, 7 bin üyesiyle AFAD oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ve korunması misyonunun önemli bir halkasını daha tamamladıklarını belirtti.

Turkcell olarak, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Erkan, "Kamu kurumlarına uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlarken, yerli e-posta hizmetimizle de dijital servisler, arama motoru ve veri merkezleri çatısı altında Türkiye'nin verisine sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Erkan, yerli e-posta sayesinde güvenli bir yurt içi iletişim ağının kurulduğuna işaret ederek, "En ileri teknolojiler ve açık sistemlerle geliştirilen e-posta hizmetini, kamu kurumlarında ilk olarak AFAD iş birliğiyle hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli e-postanın en büyük katkısı, verimizin Türkiye'de kalması, lisans maliyet yükünün düşürülmesi ve diğer kamu kurumlarına referans olacak anahtar bir proje olmasıdır." değerlendirmelerini yaptı.





- "Türkiye, kendi ürettiği teknoloji ve yazılımlarını her alanda artırıyor"





AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin, "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında kendi imkanları ve insan kaynağıyla ürettiği teknoloji ve yazılımları her alanda artırdığına dikkati çekti.

AFAD olarak çalışmalarını "Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm" konseptiyle hayata geçirdikleri Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD-RED Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi gibi yerli yazılım ve modellerle sürdürdüklerini aktaran Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"AFAD'ın ve ülkemizin mühendisleriyle kurduğumuz dünyada ilk olan AFAD Afet Lojistik Modeli'nin yanında risk analizi ve değerlendirmesi yapan Afet Risk Azaltma Sistemi'nin (ARAS) ilk modulünü de tamamladık. Veri güvenliği ve verinin sürdürülebilir akışı kamuda ve özellikle afet yönetiminde ayrı önem taşıyor. Bu nedenle 81 ilimizde TÜBİTAK'la geliştirdiğimiz Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi'ni (KGHS) büyük ölçüde hayata geçirirken AFAD veri tabanını da açık kaynak ürünlere geçirdik. Hatta AFAD'daki tüm yöneticilerin anlık mesajlaşması için yaklaşık bir yıl önce yerli uygulamamız BiP'i kullanmaya başladık. Son olarak yerli kaynaklarla geliştirilen e-posta servisini Turkcell ile devreye aldık. Yerli ve açık kaynaklı bu e-posta servisine geçen ilk kamu kurumu olmak ne mutlu ki AFAD olarak bize nasip oldu."

Verilen bilgiye göre, AFAD Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, AFAD Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ni gezerek bilgi aldı. Erkan'a ziyarette AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eşlik etti.





