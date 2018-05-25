Turkcell'den yemek kartı şirketinin kuruluşuna ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Turkcell İletişim Hizmetleri, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik ve akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izninin alındığını ve şirket için kuruluş işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri, yemek kartı şirketinin kuruluşuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi.

Açıklamada, "28 Mart 2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'nin (PTT) eşit paya sahip olacağı, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirket için Rekabet Kurumu izni alınmış olup şirket kuruluş işlemleri devam etmektedir." denildi.