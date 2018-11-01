Turkcell'den taraftarlara dijital destek

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 4 Kasım'daki Trabzonspor ve Bursaspor maçına özel, taraftarlara 1 GB internet hediye edecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, futbol kulüplerinin dijitalleşmesine sunduğu katkıyı sürdüren şirket, dijital iş birliğine gittiği Trabzonspor ve Bursaspor'un karşılaşması öncesi taraftarları mutlu edecek.

Taraftarları, Trabzonspor için 61Cell, Bursaspor içinse Bursa Mobile isimli özel hatlarla buluşturan Turkcell, iki takımın 4 Kasım'daki karşılaşmasında taraftarları hediye internetle buluşturacak.

61Cell ve Bursa Mobile hat sahibi taraftarlara 1 gigabayt hediye internetleri, 4 Kasım maç günü otomatik tanımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, tüm dünyada yaşanan dijitalleşme sürecinde futbol kulüplerinin de yer alması için çalıştıklarını belirtti.

Spor dünyasının, olanca hızıyla dijitalleştiğine işaret eden Bütün, şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin de bu akımdan geride kalmamaları için gelir getiren iş birlikleri üretmeye devam ediyoruz. Trabzonspor ve Bursaspor gibi dijitalleşme hamlesini başlattığımız iki kulübün karşılaşması öncesinde taraftarlara özel bir sürpriz yapmak istiyoruz. Maç günü, takımlarına gönül veren 61Cell ve Bursa Mobile'lı taraftarlara günlük 1 gigabayt hediye ediyoruz. Taraftarları 61Cell ve Bursa Mobile hatları alarak gönül verdikleri takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Bu vesileyle Anadolu'nun iki güzide takımına da başarılar dilerim."



