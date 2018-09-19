İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından hayata geçirilen, Türkiye ve Yunanistan'dan 42 görsel sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan "Sanatta İletişim" sergisi açıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için teknoloji sınıfı, spor ve sosyal tesis gibi alanlar oluşturan şirket, Atina ve İstanbul arasındaki iletişim yollarını sanatla birleştiriyor.

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği ve Rum cemaatiyle yapılan iş birliği sonucu hayata geçirilen "Sanatta İletişim" sergisi, Türkiye ve Yunanistan'dan 42 görsel sanatçının 110 eserine ev sahipliği yapıyor.

Heykel, resim ve fotoğraf sanatına dair eserlerin yer aldığı sergide, sanatçılar iletişim kavramlarını kendi yöntemleriyle icra ediyor ve görsel sanatlarla topluma iletişim mesajı veriyor.

26 Eylül'e kadar Atina Belediyesi Kültür Salonu'nda sergilenecek olan eserler, daha sonra Selanik, İzmir ve İstanbul Tarihi Galata Rum Okulu'nda sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 12 Ocak 2019'da Gökçeada'da son bulacak.